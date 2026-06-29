Il 29 giugno 2026, nel largo Berlinguer a Napoli, le Donne Life For Gaza hanno tenuto un sit-in silenzioso. Vestite di nero, hanno espresso solidarietà al popolo palestinese e denunciato il silenzio mediatico sulla situazione a Gaza. L'iniziativa, che si ripete ogni lunedì dal maggio 2024, mira a mantenere alta l'attenzione sull'emergenza umanitaria.

Antonia, una delle promotrici, ha spiegato la scelta del silenzio: “Siamo qui perché non vogliamo che si spenga l'attenzione su Gaza. Abbiamo cominciato due anni fa, mettendoci qui ferme per un'ora.

È inutile fare rumore perché ne fanno già tanto loro con le bombe e tutto il resto. Adesso si parla solamente dell'Ucraina e, giustamente, anche dell'Iran. A Gaza continuano a morire di fame, di sete, di malattia, come confermano Medici Senza Frontiere ed Emergency”.

Ragioni della protesta

Le Donne Life For Gaza hanno scelto il silenzio come forma di protesta contro l'indifferenza percepita verso la crisi palestinese. Jamal Qaddorah, della Comunità palestinese, ha evidenziato: “Queste sono donne di buona volontà che non vogliono accettare quello che sta succedendo, non vogliono voltarsi dall'altra parte come fa la maggior parte di questo mondo incivile. Sono 20.000 i bambini che sono stati uccisi, non è vero che c'è la tregua, anche stamattina hanno ucciso due bambini, continuano a fare quello che vogliono e nessuno li ferma”.

Qaddorah ha lanciato un appello per un'azione internazionale: “Il mondo libero deve ribellarsi, il vero occidente deve alzare la voce, mettere al bando Israele”. La protesta mira a stimolare una reazione internazionale e a rompere il silenzio su Gaza.

Impegno di Donne Life For Gaza

Il movimento Donne Life For Gaza, attivo a Napoli dal 2024, organizza regolarmente iniziative di sensibilizzazione e protesta. Promuove eventi pubblici e incontri per la pace e la solidarietà con la popolazione palestinese, coinvolgendo cittadini e associazioni. Le attività includono sit-in, momenti di riflessione e la diffusione di informazioni sulle condizioni di vita a Gaza.

Il largo Berlinguer si conferma luogo simbolico per queste iniziative, che puntano a coinvolgere la cittadinanza e a mantenere viva l’attenzione sui temi di pace e diritti umani.