Nuova perdita d’aria è stata registrata sulla Stazione Spaziale Internazionale e, come misura di sicurezza, la Nasa ha disposto il trasferimento degli astronauti in una zona protetta. Il portavoce dell’agenzia, Bethany Stevens, ha spiegato che "per estrema precauzione, la Nasa ha ordinato a tutti e quattro i membri dell'equipaggio SpaceX Crew-12 e all'astronauta della Nasa Chris Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni".

La decisione rientra nei protocolli previsti per situazioni di questo tipo ed è stata adottata in seguito a una perdita d’aria già rilevata nei giorni precedenti sul segmento russo della Iss, in particolare nel tunnel PrK vicino al modulo Zvezda.

La gestione delle emergenze sulla Stazione Spaziale Internazionale

La ISS è una stazione orbitante internazionale, gestita congiuntamente da NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA. La stazione è dotata di sistemi di sicurezza avanzati e procedure standardizzate per affrontare emergenze come perdite di pressione, incendi o contaminazioni. In caso di emergenza, l'equipaggio può essere evacuato rapidamente tramite le navette attraccate, mantenute pronte per il rientro sulla Terra.

La ISS orbita attorno alla Terra a circa 400 chilometri di altitudine, ospitando regolarmente equipaggi internazionali in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Le procedure di gestione delle emergenze sono regolarmente testate e aggiornate per garantire la massima sicurezza degli astronauti a bordo.