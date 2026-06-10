Nel pomeriggio di ieri a Pescara sono stati vissuti momenti di apprensione a seguito di una segnalazione relativa a una persona dispersa nel fiume. L’episodio si è verificato nei pressi di Ponte Risorgimento, dove è stato immediatamente attivato un importante dispiegamento di forze per avviare le ricerche. L’allarme è scattato quando alcune persone hanno notato qualcuno lanciarsi dal ponte e scomparire nelle acque sottostanti, facendo temere il peggio.

Intervento immediato dei soccorsi

Le squadre di soccorso sono intervenute tempestivamente, mobilitando sia mezzi aerei sia unità via terra.

L’area è stata monitorata con attenzione, mentre le operazioni di ricerca si sono concentrate lungo il tratto del fiume adiacente al ponte. L’attivazione dei soccorsi ha coinvolto diversi operatori, impegnati a setacciare la zona per individuare la persona segnalata come dispersa.

Le immagini delle telecamere e la risoluzione dell’allarme

Nel giro di circa un’ora, la situazione si è chiarita grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona di Ponte Risorgimento. I filmati hanno mostrato un giovane che, dopo essersi lanciato dal ponte, è riemerso autonomamente dal fiume e si è allontanato senza apparenti difficoltà. La presenza delle videocamere ha permesso di ricostruire l’accaduto e di sospendere le ricerche, dal momento che il ragazzo era riuscito a uscire dall’acqua senza l’intervento dei soccorritori.

Ponte Risorgimento e il monitoraggio della sicurezza

Ponte Risorgimento è uno dei principali attraversamenti sul fiume Pescara e collega aree centrali della città. L’area è dotata di sistemi di videosorveglianza che consentono il monitoraggio costante del traffico e della sicurezza pubblica. La presenza di queste telecamere ha avuto un ruolo determinante nella gestione dell’emergenza, permettendo di verificare in tempi rapidi la reale dinamica dei fatti e di assicurare una risposta coordinata da parte delle autorità.