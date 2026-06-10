Un uomo di trent’anni è stato arrestato a Caivano, in provincia di Napoli, dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. L’intervento si è svolto nell’ambito di specifici controlli mirati alla prevenzione dell’occupazione abusiva di appartamenti già sgomberati nel problematico quartiere del Parco Verde. L’episodio, avvenuto nella mattinata del 10 giugno 2026, ha visto i "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego di Napoli impegnati in una perlustrazione dell’area. Durante queste attività, la loro attenzione è stata richiamata da un’autovettura che effettuava ripetutamente lo stesso giro all’interno del Parco Verde, destando sospetti.

Dettagli dell'arresto e del sequestro dell'arma

A seguito di tale osservazione, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo approfondito del veicolo e del suo conducente. Alla guida si trovava un uomo originario di Frattaminore (Napoli). Durante l’ispezione personale, i finanzieri hanno scoperto che il trentenne portava nel marsupio una pistola Beretta FS/98. L’arma era particolarmente pericolosa, in quanto presentava il colpo in canna e un caricatore contenente ben quindici cartucce, rendendola pronta all’uso immediato. Di fronte a tale ritrovamento, l’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione e porto abusivo di armi clandestine, oltre che di ricettazione, data l'assenza di regolare licenza e la provenienza illecita dell'arma.

Le conseguenze legali e gli accertamenti balistici

Attualmente, l’arrestato si trova agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria. Parallelamente, l’arma e tutte le cartucce sequestrate sono state messe a disposizione per essere sottoposte a una perizia balistica approfondita. Questo accertamento tecnico è fondamentale per verificare se la pistola sia stata eventualmente utilizzata in fatti di sangue o altri episodi criminosi in passato. L’operazione odierna si inserisce pienamente nell’ambito delle costanti attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine nel Parco Verde di Caivano, un’area che rimane oggetto di particolare attenzione per i persistenti fenomeni di illegalità e le frequenti occupazioni abusive di immobili.

Il contesto del Parco Verde: un'area sotto osservazione

Il Parco Verde è un quartiere situato strategicamente nel comune di Caivano, all’interno della vasta area metropolitana di Napoli. Negli ultimi anni, questa zona è stata purtroppo al centro di numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine e di significative operazioni di sgombero di appartamenti occupati abusivamente. Le continue attività di controllo e repressione mirano a contrastare con fermezza i fenomeni di criminalità organizzata e diffusa, con l’obiettivo primario di ripristinare la legalità e garantire una maggiore sicurezza e vivibilità per tutti i residenti e la comunità locale.