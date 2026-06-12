Un assistente tecnico amministrativo di 47 anni è stato arrestato a Procida dai carabinieri, con l'accusa di aver aggredito violentemente la dirigente scolastica dell’Istituto “F. Caracciolo‑G. Da Procida” e due agenti della polizia municipale. L’episodio di grave violenza si è verificato nel pomeriggio dell’11 giugno, durante lo svolgimento di un collegio dei docenti all’interno della sede dell'istituto nautico, generando sconcerto e preoccupazione nella comunità scolastica.

L’uomo, che prestava servizio presso il medesimo istituto tecnico nautico, aveva precedentemente escogitato un piano per lasciare il proprio smartphone in aula, con l'intento di registrare di nascosto e senza autorizzazione le conversazioni private della riunione.

La scoperta di questo gesto illecito ha scatenato una reazione furiosa da parte del 47enne. Nel disperato tentativo di recuperare il dispositivo, l'uomo ha dapprima aggredito fisicamente i due agenti della polizia locale, prontamente intervenuti sul posto per sedare la situazione, e successivamente ha colpito con un pugno al volto la dirigente scolastica, provocandone la caduta a terra. La preside ha riportato lesioni che le sono valse una prognosi di dieci giorni, mentre i due agenti hanno ricevuto tre giorni di prognosi ciascuno per le contusioni subite. I carabinieri, allertati e giunti tempestivamente sul luogo dell'accaduto, sono riusciti a bloccare e arrestare il tecnico. L'uomo dovrà ora rispondere di gravi accuse, tra cui lesioni personali aggravate e installazione abusiva di apparecchiature idonee a intercettare comunicazioni, reati che configurano un quadro di violazione della privacy e aggressione in un contesto pubblico.

Le indagini in corso e l'importanza dei video acquisiti

L’intera e concitata sequenza degli eventi che hanno portato all'aggressione è stata filmata da altro personale scolastico, testimone oculare dei fatti, presente all'interno dell'istituto. I video realizzati, che documentano chiaramente l'accaduto, sono stati immediatamente acquisiti dai carabinieri e rappresentano un elemento probatorio fondamentale per le indagini in corso, fornendo una ricostruzione dettagliata della dinamica. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha fornito i primi soccorsi e ha successivamente provveduto a trasferire la dirigente scolastica in ospedale per le necessarie cure mediche e accertamenti clinici, data la natura delle lesioni riportate.

L'Istituto “F. Caracciolo‑G. Da Procida”: un punto di riferimento formativo

L’Istituto “F. Caracciolo‑G. Da Procida” è una scuola secondaria di secondo grado di grande rilevanza, situata nella suggestiva cornice dell’isola di Procida, in provincia di Napoli. L’istituto si distingue per l'offerta di percorsi di istruzione tecnica e nautica altamente specializzati, rappresentando un insostituibile punto di riferimento per la formazione professionale e culturale degli studenti provenienti dall’area flegrea e dalle isole circostanti, contribuendo attivamente allo sviluppo del territorio e alla preparazione delle nuove generazioni.