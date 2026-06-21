Le due sorelle Sarah e Alisya, rispettivamente di sedici e dodici anni, scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, sono state ritrovate in buone condizioni di salute. Il ritrovamento è avvenuto a Formia, in provincia di Latina, dove le due minorenni si trovavano in un’abitazione di proprietà di una zia. La notizia è stata diffusa tramite i canali social del Tg1.

Dettagli del ritrovamento

Le due sorelle erano ospiti di una casa famiglia situata a Civitella Alfedena, nel territorio della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Il loro ritrovamento è avvenuto nella città di Formia, una località costiera del Lazio, appartenente alla provincia di Latina.

Contesto geografico

Civitella Alfedena è un borgo medievale che si trova nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in provincia dell’Aquila. Questa zona è caratterizzata da un ambiente naturale prettamente montano e da un centro storico che conserva le sue origini medievali.

Formia, invece, è un comune della provincia di Latina, affacciato sul Mar Tirreno. La città è nota per la sua posizione strategica lungo la costa laziale e per rappresentare un importante snodo di collegamento tra le città di Roma e Napoli.