Attimi di forte tensione si sono vissuti la scorsa notte a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale è degenerata in una sparatoria. Un carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava in scooter in via Guglielmo Marconi, è stato coinvolto in una discussione con un altro motociclista. Al culmine del diverbio, il conducente dell'altro mezzo ha inseguito il militare e ha esploso contro di lui ben sei colpi d’arma da fuoco.

Fortunatamente, nessuno dei proiettili ha raggiunto il carabiniere, che è rimasto illeso.

Tuttavia, la violenza dell'episodio ha avuto conseguenze materiali: uno dei colpi ha infatti danneggiato lo pneumatico di un veicolo in sosta, mentre gli altri proiettili si sono conficcati contro il muro di un edificio. Subito dopo aver esploso i colpi, il motociclista si è dato alla fuga, lasciando la scena dell'accaduto. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per identificare e rintracciare l’autore di questo grave gesto.

L'intervento delle forze dell'ordine e i primi rilievi

L’episodio, avvenuto poco dopo le 22, ha generato grande allarme tra i residenti e i passanti della zona, richiamati dal rumore degli spari. Sul posto sono intervenuti con rapidità i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna e i militari della Stazione di Sant’Anastasia.

A scopo precauzionale, è stata inviata anche un’ambulanza del 118. Le pattuglie hanno prontamente effettuato i primi rilievi sulla scena e raccolto le testimonianze iniziali, fondamentali per iniziare a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

Gli investigatori stanno ora verificando l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, che potrebbero aver ripreso le fasi salienti della lite e il momento in cui sono stati esplosi i colpi. L’area interessata dalla sparatoria è stata presidiata dai militari per consentire tutti gli accertamenti necessari e garantire la sicurezza. Al momento, non risultano persone fermate in relazione all'episodio.

Indagini in corso e il contesto della vicenda

La lite degenerata in una sparatoria ha provocato momenti di panico tra i presenti e tra i residenti della zona, molti dei quali sono usciti dalle proprie abitazioni dopo aver udito chiaramente gli spari. Le cause precise della discussione che ha portato a tale violenza sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Le indagini proseguono con l'obiettivo di chiarire tutte le responsabilità e di identificare l'individuo che ha fatto uso dell'arma da fuoco.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per raccogliere ulteriori elementi e dettagli utili a ricostruire con la massima precisione l'intera vicenda, al fine di assicurare alla giustizia il responsabile e ripristinare un senso di sicurezza nella comunità di Sant’Anastasia.