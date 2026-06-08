Possibili disagi in vista per i passeggeri che utilizzano i mezzi di trasporto gestiti da Eav: per venerdì prossimo è stato infatti proclamato uno sciopero di quattro ore.

A darne comunicazione è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che in una nota spiega come "il 12 giugno le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato un'azione di sciopero aziendale di 4 ore, dalle 9 alle 13".

La mobilitazione riguarderà tutte le linee, sia ferroviarie che su gomma, operate dall’azienda. Eav precisa inoltre che "durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti".

Le corse garantite prima dell’inizio dell’astensione e quelle successive alla sua conclusione sono consultabili sul sito ufficiale,

Il ruolo dell'Ente Autonomo Volturno nel trasporto campano

L'Ente Autonomo Volturno (Eav) rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema di trasporto pubblico locale della Campania. La società gestisce un'estesa rete di linee ferroviarie e automobilistiche, garantendo collegamenti essenziali tra le principali città e le aree periferiche della regione.

In concomitanza con eventi come lo sciopero annunciato per il 12 giugno, l'Eav attiva specifiche procedure di comunicazione per tenere informata l'utenza. Queste includono la pubblicazione di avvisi dettagliati sulle eventuali variazioni del servizio e sulle percentuali di adesione del personale.

L'azienda ribadisce l'importanza per i viaggiatori di verificare costantemente le informazioni diffuse sui propri canali ufficiali, quali il sito web e gli account social, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi che potrebbero derivare dall'astensione dal lavoro.