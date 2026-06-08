Thais Ramone, nota per la sua partecipazione al reality di Real Time 90 giorni per innamorarsi è stata arrestata. La notizia ha scatenato un animato dibattito sul web e i social.

Le tante pagine social dedicate ai personaggi dello show continuano a interrogarsi su quale potrebbe essere il destino della coppia nel reality dopo le sconfortanti notizie trapelate negli ultimi mesi.

Secondo più fonti verificate, Thais Ramone è stata arrestata il 22 maggio 2026 scorso in Nevada. L'accusa è nota. La giovane brasiliana è stata accusata di violenza domestica di lieve entità (misdemeanor domestic battery).

Secondo le ricostruzioni riportate dai media, l'episodio riguarderebbe uno schiaffo dato al marito, Patrick Mendes.

L'arresto è avvenuto a soli due giorni di distanza dalla presentazione della richiesta di divorzio da parte di Patrick Mendes. La situazione è parecchio tesa, anche perché la coppia è coinvolta in una disputa legale riguardante la custodia della loro figlia.

Thais di 90 giorni per innamorarsi schiaffeggia Patrick: fine dell'amore e causa in corso

I media statunitensi hanno già rivelato quali saranno i prossimi passi. Sarebbe prevista un'udienza in tribunale per la fine di luglio 2026. Ma, al momento, la vicenda è ancora in corso e non vi sono ulteriori dettagli ufficiali sull'esito del caso o sulle implicazioni per la custodia della bambina.

Thaís Ramone e Patrick Mendes, come accaduto per tanti altri protagonisti del reality mandato in onda in Italia ogni domenica sera su Real Time, si erano conosciuti online. Patrick si era recato in Brasile, Paese natale di Thais, per ritrovare le sue radici: anche suo padre è brasiliano. I due ragazzi si sono innamorati e hanno partecipato alla nona stagione di 90 giorni per innamorarsi, trasmessa originariamente negli USA nel 2022.

Quando Thais è arrivata negli Stati Uniti, si è trasferita con Patrick e suo fratello John. E subito sono cominciati dei conflitti. La giovane ha a lungo tenuto nascosto a suo padre il fatto di essere incinta di convivere con Patrick.

Nonostante tutte queste difficoltà, Patrick e Thaís si sono sposati all'inizio del 2022.

E poi hanno accolto la loro attesa figlia, Aleesi, a novembre 2022.

La documentazione legale depositata da Patrick Mendes nel maggio 2026, in seguito alla richiesta di divorzio, cita l'inizio della separazione materiale. Non sono stati divulgati pubblicamente dettagli specifici sulle ragioni profonde della rottura nel merito della vita privata, se non per quanto concerne l'aspetto legale della custodia della figlia, che Patrick ha dichiarato di avere con sé dal 6 maggio 2026, richiedendone la custodia esclusiva.

Nuova stagione del 27 giugno su Real Time

La coppia era stata selezionata per lo spin-off 90 Day: The Last Resort. Un programma specificamente dedicato a coppie in crisi che cercano di salvare il matrimonio.

Difficilmente, però, i due faranno parte del cast.

Intanto, Real Time ha già confermato la messa in onda di una nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi a partire dal 27 giugno 2026.

Com'è noto, il palinsesto di Real Time garantisce una continuità quasi ininterrotta per il franchise, alternando i numerosi spin-off disponibili. Pertanto, la conclusione di un ciclo narrativo coincide solitamente con l'innesto di nuovi contenuti legati al medesimo universo televisivo. Come ad esempio 90 giorni: lontano dagli Stati Uniti, 90 giorni: prima dei 90 giorni, 90 giorni per innamorarsi UK o repliche di stagioni precedenti. E questo poiché il catalogo dei diritti acquisiti da Warner Bros/Discovery per tale format è molto vasto.