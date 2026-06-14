Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato l'intercettazione di una petroliera appartenente alla cosiddetta "flotta ombra" russa. L'operazione è avvenuta con successo nelle acque della Manica, al largo delle coste inglesi, come riferito dallo stesso Starmer.

La nave, identificata come parte integrante della flotta utilizzata dalla Russia per eludere le sanzioni internazionali, è stata fermata mentre attraversava il canale della Manica. Questo intervento delle autorità britanniche si inserisce in una strategia più ampia e determinata di contrasto alle attività illecite legate all'aggiramento delle restrizioni imposte contro la Russia.

Dettagli dell'operazione nella Manica

Il primo ministro ha spiegato che la petroliera intercettata faceva parte di una vasta rete di trasporti marittimi impiegata per il commercio di petrolio russo, in chiara violazione delle sanzioni internazionali. L'intercettazione è stata resa possibile grazie alla stretta e proficua cooperazione tra le forze di sicurezza britanniche e le agenzie di controllo marittimo. Starmer ha dichiarato con fermezza: "Non tollereremo alcuna attività che favorisca l'elusione delle sanzioni contro la Russia".

La flotta ombra russa e le sanzioni internazionali

La cosiddetta "flotta ombra" si riferisce a un insieme complesso di navi impiegate dalla Russia per trasportare petrolio e altri prodotti energetici, con l'obiettivo primario di aggirare le severe restrizioni imposte da diversi Paesi occidentali.

Queste imbarcazioni operano spesso cambiando bandiera o utilizzando società di comodo per nascondere la reale proprietà e la destinazione finale dei carichi trasportati. L'azione intrapresa dalle autorità britanniche si inserisce, quindi, nel quadro delle misure adottate per rafforzare significativamente il controllo sui traffici marittimi sospetti e per garantire il pieno e incondizionato rispetto delle sanzioni in vigore a livello internazionale.