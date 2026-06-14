A Mirandola, nel Modenese, uno studente ha puntato una pistola giocattolo contro un professore durante una lezione. Secondo quanto riferito dalla dirigenza scolastica, l'episodio sarebbe stato interpretato come una bravata, pur rimanendo un comportamento ritenuto grave dalla scuola.

Il caso di Mirandola e la pistola giocattolo puntata al professore

Il fatto è avvenuto all'interno dell'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena. Durante una lezione, uno studente si sarebbe avvicinato al docente pronunciando la frase: "Dammi le sigarette o ti sparo", mentre impugnava una pistola giocattolo presa dallo zaino di un compagno.

Il professore si sarebbe accorto immediatamente che si trattava di un giocattolo e avrebbe sequestrato l'oggetto senza perdere la calma, consegnandolo poi alla dirigenza scolastica.

La scuola ha successivamente precisato che non vi sarebbe stata alcuna aggressione di gruppo e che il docente non avrebbe mai ceduto alla richiesta dello studente. La vicenda, inizialmente raccontata in modo più allarmante, è stata quindi ridimensionata dalla ricostruzione ufficiale fornita dall'istituto.

Nonostante questo, la dirigenza ha sottolineato che il gesto resta inaccettabile all'interno di un ambiente scolastico. Anche quando nasce come scherzo o provocazione, utilizzare un oggetto che richiama un'arma e rivolgerlo a un insegnante rappresenta infatti una violazione delle regole della convivenza scolastica.

Il ragazzo coinvolto aveva già ricevuto in passato alcuni provvedimenti disciplinari e aveva accumulato un numero elevato di assenze. Per questo motivo non è stato ammesso allo scrutinio finale, decisione legata principalmente al mancato raggiungimento della frequenza minima prevista dal regolamento scolastico.

Il caso di Mirandola arriva inoltre a poche settimane da un altro episodio che aveva coinvolto lo stesso istituto, quando alcuni studenti avevano organizzato un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione. Anche in quel caso erano stati adottati provvedimenti disciplinari.