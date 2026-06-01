Una imponente statua di Lionel Messi, alta ben 21 metri, è stata rimossa a Kolkata, in India, per inderogabili motivi di sicurezza. La drastica misura è stata adottata dopo che, nelle scorse settimane, la gigantesca effigie del campione argentino era stata ripetutamente osservata oscillare al vento, sollevando serie preoccupazioni circa la sua stabilità e l'incolumità pubblica.

Instabilità e intervento delle autorità

L'opera, che celebra la leggenda del calcio mondiale, era stata inaugurata lo scorso dicembre nel cuore del quartiere di Lake Town, situato nella vibrante capitale del Bengala Occidentale.

Le autorità locali hanno prontamente reagito alle crescenti segnalazioni di una potenziale instabilità strutturale. Sharadwat Mukherjee, un influente membro del parlamento statale del Bengala Occidentale, ha esplicitamente dichiarato che la statua "è stata dichiarata non sicura", evidenziando come fosse stato "notato che la statua oscilla al vento". Questa valutazione ha reso impellente l'intervento.

La complessa operazione di rimozione è stata eseguita nella giornata odierna. La statua è stata accuratamente smontata dal suo piedistallo e, con l'ausilio di una potente gru idraulica, è stata caricata su un apposito camion. È stato assicurato che l'intero processo si è svolto senza che l'opera subisse alcun danno, un dettaglio confermato dal dipartimento dei Lavori pubblici locale, che ha supervisionato l'intervento.

Dettagli sull'installazione e la priorità della sicurezza

L'installazione della statua, risalente al dicembre 2025, aveva rappresentato un evento significativo, raffigurando Lionel Messi nella sua iconica tenuta da gioco. La scelta di Lake Town come sede, un'area residenziale di Kolkata già rinomata per la presenza di numerosi monumenti e statue dedicate a figure di spicco dello sport e della cultura, aveva ulteriormente amplificato l'attenzione sull'opera. La valutazione tecnica approfondita, condotta prima della rimozione, ha definitivamente confermato i gravi rischi associati alla stabilità della struttura, in particolare in condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da forti raffiche di vento.

Le autorità hanno fermamente ribadito che la salvaguardia della sicurezza pubblica ha costituito la priorità assoluta e il principio guida nella decisione di procedere con la rimozione della statua di Messi. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti tecnici e studi di fattibilità per valutare possibili interventi futuri, che potrebbero includere una ricollocazione in un sito più sicuro o l'implementazione di soluzioni per garantirne la stabilità a lungo termine.