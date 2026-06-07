Una tentata rapina, culminata con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, ha generato momenti di forte tensione nella mattinata di sabato 7 giugno 2026 a Napoli. L'episodio si è verificato intorno alle ore 7:00 in via Cavalleggeri d'Aosta, una strada situata nella zona occidentale della città, strategicamente posizionata tra i popolosi quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Protagonista involontario della vicenda è stato un ragazzo di 17 anni, che, nonostante la concitazione degli eventi, è rimasto fortunatamente illeso.

La dinamica, ricostruita dalle prime indagini dei carabinieri, rivela che il minorenne si trovava alla guida della propria autovettura quando è stato improvvisamente affiancato da un SUV con a bordo alcuni sconosciuti.

Questi ultimi avrebbero tentato di bloccarlo per compiere una rapina. Per sfuggire all'agguato e sottrarsi ai malviventi, il giovane ha reagito con una manovra azzardata. Questa azione disperata lo ha portato a perdere il controllo del veicolo, schiantandosi contro alcune auto parcheggiate lungo la via. Nonostante la violenza dell'impatto, il diciassettenne è riuscito a uscire dall'abitacolo senza riportare ferite.

La reazione dei rapinatori e gli spari in strada

Il tentativo di rapina, tuttavia, non si è concluso con lo schianto dell'auto del ragazzo. I rapinatori, frustrati dal fallimento del loro intento, avrebbero reagito esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco. Gli spari sono stati uditi in un'area residenziale e densamente abitata, alimentando il panico e la preoccupazione tra i residenti.

È importante sottolineare che, nonostante la gravità dell'atto, non si sono registrati feriti a causa dei proiettili e non sono stati rilevati danni materiali diretti conseguenti agli spari. La scena, per la sua drammaticità e la rapidità degli eventi, ha richiamato alla mente immagini di situazioni concitate, quasi da "Far West", come descritto da alcuni osservatori.

Indagini approfondite per identificare la banda

Immediatamente dopo l'allarme, sul posto sono intervenute numerose pattuglie dei carabinieri, inclusi i militari della Compagnia di Bagnoli e del nucleo Radiomobile di Napoli. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine approfondita con l'obiettivo primario di chiarire ogni aspetto della dinamica e di identificare i responsabili.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi scientifici sulla scena del crimine, raccolto le prime testimonianze e stanno attivamente cercando e analizzando le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo via Cavalleggeri d'Aosta e nelle vie limitrofe. Questi elementi sono considerati fondamentali per ricostruire con precisione l'accaduto e per risalire all'identità dei componenti della banda che ha tentato la rapina e sparato in pubblico.