Papa Francesco ha rivolto un appello vibrante ai giovani, esortandoli a non cedere all'indifferenza e a mantenere viva la propria umanità. L'incontro, svoltosi il 6 giugno 2026, ha visto la partecipazione di numerosi giovani, ai quali il Pontefice ha indirizzato un messaggio significativo, incentrato sull'importanza della solidarietà e dell'impegno personale nella società contemporanea.

Il messaggio del Pontefice contro l'indifferenza

Nel suo discorso, Papa Francesco ha sottolineato come l'indifferenza rappresenti un vero e proprio vuoto esistenziale, una lacuna che può essere colmata solo attraverso gesti concreti di umanità.

Le sue parole chiave sono state: "Davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani". Il Pontefice ha invitato i presenti a non lasciarsi sopraffare dalla tentazione di chiudersi in se stessi o di ignorare le difficoltà altrui, ma a scegliere invece la strada della partecipazione attiva e della vicinanza al prossimo.

Ha spiegato che l'indifferenza può erodere il tessuto sociale, creando barriere, mentre l'umanità, al contrario, costruisce ponti e favorisce la connessione. La vera essenza dell'essere umano si manifesta attraverso la capacità di vedere l'altro, di ascoltarlo e di agire per il suo bene. Questo impegno non è solo un dovere morale, ma anche un percorso per la realizzazione personale e collettiva.

Il ruolo dei giovani per una società più solidale

Papa Francesco ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale che le nuove generazioni sono chiamate a svolgere nella costruzione di una società più giusta e solidale. Ha affermato che l'umanità si manifesta non solo in grandi opere, ma soprattutto attraverso i piccoli gesti quotidiani, capaci di contrastare l'indifferenza e di promuovere la dignità inalienabile di ogni persona. Il Pontefice ha ricordato ai giovani l'importanza di non rimanere semplici spettatori passivi, ma di impegnarsi con coraggio per il bene comune, diventando così autentici testimoni di speranza e di cambiamento.

L'invito è a essere protagonisti attivi, a esprimere le proprie idee e a mettere a disposizione i propri talenti per il progresso della comunità.

La loro energia, creatività e visione del futuro sono risorse preziose per superare le inerzie e per innovare i modelli sociali. Essere umani, in questo contesto, significa anche essere responsabili e costruttori di futuro.

L'incontro si inserisce nel contesto delle iniziative promosse dalla Chiesa, finalizzate a rafforzare il dialogo con le nuove generazioni e a sostenere il loro protagonismo nella società. Papa Francesco ha concluso il suo intervento incoraggiando i giovani a non avere paura di essere diversi e a credere fermamente nella forza trasformatrice dell'amore e della solidarietà come strumenti indispensabili per affrontare e superare le sfide del presente.