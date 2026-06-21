Il presidente Donald Trump ha difeso i recenti lavori di ristrutturazione della Reflecting Pool, la vasca d'acqua del Lincoln Memorial a Washington. Il presidente ha dichiarato che la vasca «non è stata mai bella come lo era una settimana fa, neanche quando ha aperto nel 1922», esprimendo orgoglio per gli interventi costati 14 milioni di dollari. Ha annunciato che le riparazioni riprenderanno il prima possibile a seguito dei danni.

Accuse di vandalismo e arresti

Secondo Trump, la Reflecting Pool è stata oggetto di atti vandalici che hanno compromesso la ristrutturazione.

Sul suo social Truth, il presidente ha comunicato l'arresto di diversi individui per tali atti, definendo i reati «seri» e ipotizzando «anni in carcere». Trump ha sottolineato che «Quanto fatto da questi vandali è un affronto ai presidenti George Washington e Abraham Lincoln».

Le autorità federali hanno confermato alcuni arresti legati ai danni alla vasca. Un uomo di 67 anni di Bethesda, nel Maryland, ha riferito di essere stato trattenuto per ore dalla polizia e dalla Guardia Nazionale dopo aver toccato la vernice scrostata durante una pedalata, per poi essere rilasciato. Tuttavia, non sono state fornite prove pubbliche a sostegno delle accuse di vandalismo come causa principale dei problemi.

Problemi nel progetto di ristrutturazione

Il progetto di ristrutturazione della Reflecting Pool, avviato per il 250° anniversario degli Stati Uniti, mirava a migliorare l'estetica del sito con una nuova colorazione blu, ispirata alla bandiera americana. Dopo l'inaugurazione, la vasca ha però rapidamente assunto una tonalità verde a causa della proliferazione di alghe, nonostante i trattamenti chimici. Inoltre, la nuova vernice blu applicata sul fondo ha iniziato a scrostarsi rapidamente.

A seguito degli episodi di vandalismo denunciati, Trump ha anche ipotizzato l'utilizzo di sostanze chimiche per sabotare la nuova copertura della vasca. Questa speculazione, tuttavia, non ha trovato alcuna conferma. Le agenzie federali responsabili del sito non hanno rilasciato dichiarazioni in merito agli sviluppi o alle cause dei danni riportati.