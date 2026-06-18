Un episodio di inaudita violenza ha scosso lo zoo di Phuket, in Thailandia, dove un uomo di trent'anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, di nazionalità cinese, avrebbe spinto un bambino di soli due anni all'interno del recinto dei coccodrilli, generando momenti di puro terrore tra i presenti. L'agghiacciante evento si è verificato il 18 giugno 2026, quando il trentenne ha afferrato il piccolo e lo ha lanciato oltre la barriera di sicurezza dell'area che ospita diversi esemplari di coccodrilli.

Il bambino, che si trovava in visita allo zoo insieme ai suoi genitori, è stato protagonista di un miracoloso salvataggio.

Il tempestivo intervento del personale dello zoo è stato cruciale: gli addetti sono riusciti a recuperare il piccolo dal recinto prima che potesse essere raggiunto dagli animali, evitando conseguenze ben più gravi. Immediatamente dopo il soccorso, il bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Qui ha ricevuto le cure mediche necessarie e, fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita, sebbene lo shock emotivo sia stato profondo.

L'arresto e le indagini in corso

L'autore del gesto, un uomo di trent'anni, è stato prontamente fermato dalla sicurezza interna dello zoo subito dopo l'accaduto. Successivamente, è stato preso in custodia dalla polizia thailandese, che ha immediatamente avviato un'approfondita indagine per fare piena luce sulle motivazioni di un atto così efferato.

Le prime informazioni raccolte dalle autorità indicano che non esisteva alcun legame di parentela o conoscenza pregressa tra l'uomo arrestato e la giovane vittima, rendendo il movente ancora più enigmatico.

Un portavoce della polizia di Phuket ha confermato che l'uomo è stato formalmente accusato di tentato omicidio. Le indagini proseguono con l'obiettivo di accertare se il gesto sia stato il risultato di una premeditazione o di un improvviso e incontrollabile impulso. Il personale dello zoo ha ribadito che la recinzione dell'area dedicata ai coccodrilli rispetta tutte le norme di sicurezza previste e che le misure di protezione erano attive al momento dell'incidente.

Le misure di sicurezza dello zoo di Phuket sotto esame

Lo zoo di Phuket rappresenta una delle principali attrazioni turistiche dell'isola, rinomato per la sua vasta collezione di animali esotici, tra cui spiccano coccodrilli, maestose tigri ed elefanti. La struttura si vanta di disporre di recinti e barriere appositamente progettate per garantire la massima sicurezza dei visitatori e il benessere degli animali. Il sito ufficiale dello zoo sottolinea l'addestramento specifico del proprio personale per intervenire con rapidità ed efficacia in situazioni di emergenza, oltre a menzionare i regolari controlli sulle infrastrutture di sicurezza.

A seguito di questo grave episodio, le autorità locali hanno annunciato l'intenzione di condurre ulteriori e rigorose verifiche su tutte le barriere di protezione e sui protocolli di sicurezza in vigore.

L'obiettivo primario è prevenire in ogni modo il ripetersi di incidenti simili, rafforzando la fiducia dei visitatori e garantendo un ambiente sicuro per tutti. La comunità e i gestori dello zoo attendono con apprensione gli esiti delle indagini per comprendere appieno le dinamiche di quanto accaduto e adottare eventuali misure correttive.