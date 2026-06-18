Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di giovedì 18 giugno 2026 a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:30 al km 304+460 e ha coinvolto due autovetture, una Ford Focus e un Ford Tourneo. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato uno scontro frontale. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. L’episodio ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e la chiusura temporanea dell’arteria in entrambe le direzioni.

Soccorsi sul posto: Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paola (provincia di Cosenza), che hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. I feriti, entrambi a bordo del Ford Tourneo, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasferiti all’ospedale di Cetraro per le cure e gli accertamenti necessari. Presenti anche la Polizia Stradale e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro.

Statale 18 chiusa al traffico: disagi e rilievi in corso

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, la Strada Statale 18 è stata rapidamente chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.

Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con inevitabili rallentamenti nella zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro frontale e accertare eventuali responsabilità.

L'avviso di Anas

La chiusura della Statale 18 è stata annunciata anche da Anas in una nota volta ad avvisare i residenti di Guardia Piemontese e delle zone limitrofe. Le operazioni si sono svolte in condizioni complesse a causa del traffico bloccato. Code lungo il tratto interessato, con deviazioni indicate verso strade alternative e rallentamenti. La riapertura della strada avverrà solo al termine delle operazioni di messa in sicurezza e della rimozione dei mezzi incidentati.