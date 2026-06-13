Una ragazza di 14 anni, la cui scomparsa aveva generato una profonda e palpabile apprensione nella comunità di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, è stata fortunatamente ritrovata in serata dai carabinieri, ponendo fine a ore di angoscia. La giovane era stata segnalata come dispersa nella mattinata di oggi, 13 giugno, dopo un episodio che aveva destato immediata preoccupazione: era arrivata a scuola per sostenere il suo esame di terza media, un momento significativo del suo percorso scolastico, ma si era poi allontanata senza farvi ingresso.

La notizia del suo ritrovamento, giunta dopo un'intensa mobilitazione di forze e risorse, ha portato un immenso sollievo a familiari, amici e all'intera cittadinanza che aveva seguito con il fiato sospeso l'evolversi della situazione.

Il ritrovamento e le condizioni della quattordicenne

Il ritrovamento della quattordicenne è stato il frutto di un'accurata e tempestiva operazione condotta dai carabinieri, che l'hanno individuata all'interno di una casa abbandonata, un edificio disabitato situato nella periferia del paese. Al momento del ritrovamento, la ragazza è apparsa in ottime condizioni fisiche, un dettaglio cruciale che ha immediatamente rassicurato le autorità e, soprattutto, i suoi cari.

Dopo essere stata condotta presso la caserma locale per le prime formalità e per una prima sommaria verifica del suo stato, la giovane ha avuto l'opportunità di riabbracciare la nonna, la persona con cui vive abitualmente, in un momento di grande e commovente ricongiungimento. Successivamente, i militari hanno provveduto ad accompagnare la quattordicenne presso una struttura ospedaliera per sottoporla a controlli medici approfonditi e di rito, una prassi standard in circostanze simili, al fine di accertare in maniera completa il suo benessere generale. Le prime indicazioni raccolte sul posto suggeriscono che la ragazza non si sia mai allontanata dal territorio comunale di Isola Capo Rizzuto durante le ore della sua assenza, un elemento che sta orientando le successive fasi delle indagini su quanto accaduto.

Accertamenti in corso per chiarire l'allontanamento

Le forze dell'ordine hanno prontamente avviato una serie di accertamenti mirati a ricostruire con la massima precisione le ore trascorse dalla giovane dal momento in cui ha lasciato l'edificio scolastico. La quattordicenne, come detto, era attesa per un appuntamento di grande importanza: l'esame di terza media, un traguardo che segna la fine di un ciclo di studi, ma si è allontanata prima di varcare la soglia della scuola, un comportamento che ha immediatamente innescato il protocollo di ricerca. Gli investigatori sono ora impegnati a chiarire ogni aspetto di questa vicenda, cercando di comprendere come abbia trascorso l'intera giornata, se abbia avuto contatti con altre persone durante la sua assenza e, soprattutto, quali siano state le motivazioni che l'hanno spinta ad allontanarsi.

L'intera vicenda ha visto una mobilitazione significativa e coordinata da parte della comunità locale e delle autorità, che hanno collaborato attivamente e senza sosta nelle ricerche fino al felice esito del ritrovamento della ragazza in serata, mettendo così fine a ore di profonda angoscia e incertezza per tutti i soggetti coinvolti.