Una storia di violenza domestica protratta nel tempo e culminata nella fuga da casa di una donna insieme ai figli. È quanto emerge da un’indagine condotta dai carabinieri di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, che ha portato all’adozione di una misura cautelare nei confronti del marito, accusato di condotte violente e vessatorie.

La denuncia, le indagini e la misura cautelare

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe deciso di allontanarsi dall’abitazione familiare insieme ai figli per sottrarsi alle ripetute violenze e umiliazioni subite negli anni. La denuncia presentata ha attivato le indagini dei carabinieri, che hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per procedere sul piano giudiziario.

A conclusione dell’attività investigativa, il Procuratore capo di Benevento, Nicola D’Angelo, competente per territorio, ha richiesto e ottenuto dal Gip del tribunale sannita una misura cautelare nei confronti dell’uomo. Il provvedimento prevede il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, oltre al divieto assoluto di qualsiasi forma di comunicazione con loro.

La ricostruzione degli inquirenti è stata rafforzata anche dalle testimonianze dei figli e da un elemento medico, una cicatrice compatibile con una ferita riportata dalla donna in seguito a una delle presunte aggressioni fisiche.

Un quadro che ha portato all’intervento dell’autorità giudiziaria per garantire la tutela della vittima e dei minori coinvolti, interrompendo una situazione familiare ritenuta di grave criticità.