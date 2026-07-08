Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in una ex cava situata in località Beivars, nel comune di Udine. Un giovane di 24 anni è rimasto folgorato per cause che sono ancora oggetto di approfonditi accertamenti. L'episodio ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, per prestare le prime cure sul posto.

Dopo essere stato stabilizzato, il 24enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale con il codice rosso, indicante la massima gravità delle sue condizioni.

Attualmente si trova ricoverato nel reparto di chirurgia plastica e ustionati dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane riservata, sottolineando la delicatezza del suo quadro clinico.

Indagini sulla dinamica dell'incidente

I carabinieri stanno conducendo un'indagine approfondita per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Dalle prime verifiche è emerso che la potente scarica elettrica che ha colpito il giovane ha provocato anche un blackout nel quartiere circostante, a testimonianza dell'intensità dell'evento. La cava dove si è verificato l’incidente è una struttura in disuso da tempo.

Non si esclude che il giovane si sia introdotto nell'area in modo abusivo.

Le ragioni precise di questa possibile intrusione non sono ancora state chiarite e costituiscono un punto centrale dell'inchiesta. L'attenzione degli investigatori è rivolta a comprendere ogni dettaglio che possa fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo grave infortunio.

Contesto del sito e ricovero

La ex cava di Beivars, scenario dell'incidente, è un'area dismessa nel territorio comunale di Udine. La sua condizione di abbandono solleva interrogativi su sicurezza e accesso. L’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove il 24enne è stato ricoverato, è il principale presidio sanitario della zona, dotato di un reparto altamente specializzato per la cura di ustioni gravi, essenziale per le lesioni subite.