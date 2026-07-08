Il Gruppo Astea, multiutility attiva tra Ancona e Macerata, ha ricevuto un'ampia promozione da cittadini e imprese per la qualità dei suoi servizi. Un'indagine di Customer Satisfaction dell'Istituto Piepoli ha rivelato che l'84% degli utenti non ha subito interruzioni idriche negli ultimi due anni e il 73% ha promosso la raccolta differenziata porta a porta. La presentazione dei risultati si è tenuta a Osimo, con l’AD Simone Pugnaloni, la sindaca Michela Glorio, il sindaco Emanuele Pepa e il presidente Piepoli Livio Gigliuto.

La ricerca, su 1.200 utenti (900 residenziali, 300 business) nei comuni serviti da Astea e DEA, ha analizzato la soddisfazione per i servizi di servizio idrico integrato, energia elettrica, gas, igiene urbana e illuminazione pubblica.

Gli interventi tecnici sono stati giudicati positivamente per tempestività ed efficacia; la distribuzione di energia elettrica ha ottenuto un voto medio di 4 su 5. L'obiettivo era misurare la qualità percepita e individuare aree di miglioramento per lo sviluppo futuro del Gruppo.

Eccellenza e Standard ARERA nel Servizio Idrico

La Relazione sulla Qualità Commerciale del Servizio Idrico Integrato 2025 conferma le performance di Astea ai vertici nazionali. L'azienda supera il 99% di conformità negli indicatori ARERA, con numerosi casi al 100%: risposta a reclami, richieste informazioni, disattivazioni, volture, rettifiche fatturazione ed emissione bollette. Anche riattivazioni per morosità e verifiche misuratori registrano il 100%, con tempi medi di esecuzione inferiori agli standard nazionali.

L'accessibilità ai servizi commerciali è eccellente: appuntamenti fissati entro sette giorni lavorativi nel 99,89% dei casi e un'attesa media agli sportelli di soli 8,3 minuti (contro il limite ARERA di 20). Il servizio telefonico ha rispettato gli standard per tutto il 2025, con un'attesa media di circa 80 secondi. I macro-indicatori di qualità commerciale, MC1 (avvio/cessazione contratto) e MC2 (gestione contratto/accessibilità), si collocano entrambi nella Classe A, il livello più elevato, evidenziando un miglioramento costante.

Riconoscimenti e Impegno Futuro

Astea ha ricevuto un riconoscimento economico di 451.174 euro da ARERA per le performance del biennio 2022-2023. Avendo raggiunto pienamente gli obiettivi anche per il 2024-2025, il gestore prevede di accedere nuovamente al sistema incentivante nazionale, con premi attesi nel 2027.

Simone Pugnaloni, AD di Astea, ha dichiarato: "La relazione conferma la solidità del percorso di miglioramento continuo. I risultati dimostrano la capacità dell’azienda di garantire servizi affidabili, tempi di risposta rapidi e una gestione commerciale improntata all’efficienza e alla qualità. Il raggiungimento degli obiettivi ARERA è un riconoscimento concreto dell’impegno delle nostre persone e dell’investimento costante nell’innovazione e nel miglioramento dei servizi offerti al territorio."