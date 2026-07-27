Una tragica caduta dal monopattino ha causato la morte di un uomo di 47 anni, residente nel pisano, nel pomeriggio di domenica 26 luglio 2026. Il decesso è avvenuto nel reparto di rianimazione dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, dove l'uomo era stato ricoverato in condizioni critiche a seguito dell'incidente.

L'evento fatale si è verificato nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio 2026, in pieno centro a Lavagna, in provincia di Genova. La rovinosa caduta ha provocato un violento trauma facciale e altre lesioni gravissime. I soccorsi sono stati immediati e l'uomo è stato trasferito d'urgenza al San Martino, dove è stato subito intubato e ricoverato in terapia intensiva, lottando per la vita per oltre ventiquattro ore.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo.

Dinamica dell'incidente e le indagini

La ricostruzione dettagliata della dinamica, condotta dalle forze dell'ordine, ha confermato che si è trattato di un incidente autonomo. Non è stato riscontrato il coinvolgimento di altri veicoli o persone, indicando che la caduta è avvenuta senza impatti esterni. È stato inoltre accertato che l'uomo indossava correttamente il casco al momento dell'impatto e che il monopattino era dotato di tutte le necessarie dotazioni di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente. Nonostante le precauzioni e l'equipaggiamento a norma, la gravità delle lesioni si è rivelata purtroppo insuperabile, portando al tragico epilogo nella giornata di domenica 26 luglio.

Precedenti e sicurezza dei monopattini in Liguria

Questo drammatico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nell'uso dei monopattini elettrici, soprattutto in un contesto regionale che ha già registrato incidenti simili. Solo poche settimane prima, precisamente il 5 luglio 2026, un altro grave incidente aveva coinvolto un uomo di circa cinquanta anni a Isola del Cantone, anch'esso in Liguria. In quella circostanza, la vittima aveva riportato un serio trauma cranico. Anche in quel caso, l'uomo era stato prontamente stabilizzato e intubato sul posto dai sanitari, per poi essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, dove le sue condizioni erano state giudicate gravi.

Questi episodi sottolineano l'importanza di una maggiore consapevolezza sui rischi associati all'utilizzo dei monopattini e la necessità di adottare sempre tutte le misure di sicurezza disponibili. La prudenza e il rispetto delle norme rimangono fondamentali per prevenire ulteriori tragedie e garantire una maggiore sicurezza stradale per tutti gli utenti.