La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta in prefettura a Palermo con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La visita istituzionale prevede la presidenza del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in un contesto segnato da recenti operazioni delle forze dell'ordine contro la criminalità organizzata nel capoluogo siciliano.

Proprio oggi, un blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia ed eseguito dai carabinieri ha sgominato un gruppo legato alla mafia. Il gruppo ha commesso intimidazioni, con colpi di kalashnikov e pistola, e tentativi di estorsione in alcuni quartieri palermitani.

Riunione in prefettura e cerimonia al Museo del Presente

Nel pomeriggio, la premier Meloni presiede la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, affiancata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Tra i presenti è atteso anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'incontro si inserisce in un momento di particolare attenzione alla sicurezza e al contrasto alla criminalità organizzata nella città.

Successivamente, Meloni si recherà al Museo del Presente per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma blindata. Si tratta dell'automobile su cui viaggiavano il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992, giorno dell'attentato di Capaci, in cui perse la vita anche la scorta del magistrato.

L'iniziativa rappresenta un momento di memoria e riflessione su uno degli eventi più significativi della storia recente italiana.

Il ruolo della prefettura di Palermo

La prefettura di Palermo svolge un ruolo centrale nella gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza nella provincia. Coordina le attività delle forze dell'ordine e rappresenta un punto di riferimento istituzionale per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, in particolare quella di stampo mafioso. Gli incontri del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sono finalizzati a monitorare la situazione locale e a definire strategie operative condivise tra le diverse autorità competenti.