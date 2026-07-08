È stato presentato a Pescara il progetto Restart, un'iniziativa che mira a rafforzare le competenze digitali delle persone detenute negli istituti penitenziari di Chieti, Pescara e Lanciano. L'obiettivo primario è promuovere il loro reinserimento sociale e lavorativo attraverso percorsi strutturati di formazione, orientamento e accompagnamento all'occupazione. Ideato e promosso da Focus Formazione, Voci di Dentro Odv, Coop Recoopera e Associazione Lì Aps, riunite in un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), il progetto è stato selezionato e finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale, distinguendosi tra i 26 approvati a livello nazionale su oltre 500 candidature presentate.

Con uno stanziamento di 211 mila euro, Restart coinvolgerà 114 detenuti, impegnati in percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze digitali e soft skill, oggi considerate indispensabili per un efficace accesso al mercato del lavoro e per una piena partecipazione alla vita sociale. La presentazione del progetto ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e associative, tra cui l'assessore regionale Roberto Santangelo, il presidente di Voci di dentro Francesco Lo Piccolo, la direttrice di Focus Letizia De Dominicis, la presidente di Associazione Lì Maria Pia Rana, e le direttrici delle case circondariali di Pescara, Arianna Colonna, e di Lanciano, Daniela Moi. La garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, ha sottolineato come con Restart prenda avvio in Abruzzo un percorso che «coniuga innovazione, formazione e inclusione, offrendo alle persone detenute strumenti concreti per costruire nuove prospettive di vita e favorire una piena partecipazione alla comunità al termine del percorso detentivo per puntare all’obiettivo principale che la recidiva zero».

Formazione specialistica e opportunità di impiego

Tra i partecipanti all'iniziativa, 15 saranno selezionati per seguire un percorso professionalizzante specifico, finalizzato al conseguimento della qualifica di grafico pubblicitario. Questo percorso è strategicamente orientato all'inserimento lavorativo all'interno della redazione di Voci di Dentro Odv, della Cooperativa Recoopera e di altre realtà imprenditoriali del territorio che si dimostreranno interessate a valorizzare le competenze acquisite. Oltre alla formazione tecnica, il progetto Restart prevede attività di orientamento individuale, un servizio di accompagnamento al lavoro e iniziative di sensibilizzazione rivolte al territorio. L'obiettivo è duplice: favorire una cultura dell'inclusione e promuovere attivamente il valore del reinserimento lavorativo delle persone detenute.

A riconoscimento del loro impegno e della loro partecipazione, ai detenuti coinvolti sarà inoltre riconosciuta un'indennità oraria di frequenza durante l'intero percorso formativo.

L'Abruzzo all'avanguardia nel diritto allo studio in carcere

Il progetto Restart si inserisce in un più ampio contesto regionale che vede l'Abruzzo in prima linea nel promuovere il reinserimento sociale dei detenuti anche attraverso il diritto allo studio universitario. Un esempio concreto è il protocollo d'intesa sottoscritto dall'università 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara con l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario. Tale accordo mira a rafforzare la sinergia tra atenei ed enti per il diritto allo studio, garantendo un supporto concreto ai detenuti che scelgono l'istruzione superiore come percorso di riscatto personale e reinserimento sociale.

La rete abruzzese dei Poli Universitari Penitenziari, che coinvolge attivamente i tre atenei regionali aderenti alla Cnupp (la 'D'Annunzio', l'università dell'Aquila e quella di Teramo), si conferma un pilastro fondamentale nel panorama del centro-sud Italia. Questa rete offre opportunità formative avanzate, anche tramite progetti pilota innovativi per il conseguimento del diploma ITS Academy Turismo e Cultura e ITS Academy Agroalimentare nelle carceri di Lanciano e Sulmona, con la possibilità per i circa 60 studenti iscritti di proseguire con un corso di Laurea Magistrale.