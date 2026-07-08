Una tragica mattinata ha scosso il Friuli, dove un escursionista di 69 anni, originario di Udine, ha perso la vita sul Monte Paularo. Il decesso è avvenuto nella mattinata dell'8 luglio 2026, a una quota di circa 1900 metri, a seguito di un improvviso malore che lo ha colto mentre affrontava l'ascesa. L'uomo stava salendo la montagna in compagnia della sua compagna e di un amico quando, a circa 500 metri dalla vetta, si è accasciato senza preavviso, lasciando i suoi compagni sotto shock.

Immediato è scattato l'allarme, che ha mobilitato un'ampia macchina dei soccorsi.

L'intervento ha visto la partecipazione del Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri, della Guardia di Finanza e dell'elisoccorso regionale. Le complesse operazioni di salvataggio si sono protratte per diverse ore, precisamente tra le 10 e le 14. Nonostante gli sforzi congiunti, inclusi il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione avanzate effettuate sul posto dal tecnico di elisoccorso e dal medico, entrambi "verricellati" a terra per raggiungere il punto dell'incidente, ogni tentativo di rianimare l'escursionista si è rivelato purtroppo vano. Una volta ottenuto il nulla osta dal magistrato, l'elisoccorso ha proceduto a imbarcare la salma.

Giornata intensa per i soccorritori in Friuli

La stessa giornata ha visto i soccorritori del Friuli impegnati in altri due distinti interventi, a testimonianza delle sfide e dei pericoli che possono presentarsi nelle attività all'aria aperta. Sulla cresta del Monte Canin, a un'altitudine di circa 2000 metri, un'escursionista genovese di 55 anni ha subito una lussazione al polso. La donna è stata recuperata in sicurezza grazie al triangolo di evacuazione utilizzato dall'elisoccorso e successivamente affidata a un'ambulanza per il trasporto e le cure necessarie presso l'ospedale di Tolmezzo.

Un ulteriore episodio ha richiesto l'intervento dei servizi di emergenza a Tarvisio. Qui, un ciclista di 56 anni, proveniente dal Gemonese, è stato vittima di una caduta su una pista di downhill, riportando la frattura di tibia e perone.

Anche in questo caso, un'ambulanza è intervenuta prontamente per il recupero e l'assistenza del ferito, che è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

Il ruolo cruciale del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino Italiano si conferma un servizio di fondamentale importanza, specializzato in operazioni di ricerca e salvataggio in ambiente montano e impervio. La sua azione si svolge in stretta collaborazione con altre forze come la Guardia di Finanza e i servizi di elisoccorso regionali, garantendo un'efficace risposta in situazioni di emergenza. I loro interventi sono cruciali in caso di incidenti, malori improvvisi o difficoltà di varia natura che possono colpire escursionisti, alpinisti e praticanti di sport montani.

Le squadre sono composte da tecnici altamente qualificati, specificamente formati per affrontare le complessità delle operazioni in quota e dotati di attrezzature all'avanguardia per il recupero e il trasporto sicuro di feriti o persone in difficoltà, spesso in condizioni estreme.