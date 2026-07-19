L'USL Umbria 2 ha ufficialmente comunicato che i parametri dell'acqua distribuita nella rete idrica di Terni sono pienamente conformi ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Questa rassicurazione giunge in risposta a recenti segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano episodi di torbidità dell'acqua dai rubinetti in diverse aree del comune.

I tecnici dell'USL Umbria 2 hanno condotto controlli specifici e analisi approfondite nei principali punti di prelievo della rete idrica ternana, in particolare a seguito delle segnalazioni relative al serbatoio di Campomicciolo.

I risultati hanno confermato che tutti i valori riscontrati rientrano nei parametri di legge, escludendo qualsiasi criticità per la potabilità dell'acqua. L'azienda sanitaria ha ribadito che "tutti i parametri sono nei limiti", assicurando un monitoraggio costante.

Disservizio e interventi sulla rete idrica di Terni

Le segnalazioni di acqua torbida hanno interessato prevalentemente l'area servita dal serbatoio di Campomicciolo, dove si è verificato un disservizio temporaneo. L'anomalia, che ha causato l'alterazione dell'aspetto dell'acqua, è stata ricondotta a lavori o manovre sulla rete idrica che avrebbero provocato lo smuovimento di sedimenti. Il gestore del servizio ha prontamente avviato interventi per il ripristino della normale qualità dell'acqua e ha sollecitato i cittadini a segnalare nuovi episodi.

L'USL Umbria 2 ha ulteriormente confermato che le analisi sono state condotte sia in risposta alle segnalazioni sia nell'ambito dei controlli di routine. I risultati hanno univocamente attestato la conformità dell'acqua distribuita a Terni, fornendo una chiara rassicurazione sulla sicurezza del servizio idrico.

Il ruolo dell'USL Umbria 2 per la qualità dell'acqua

L'USL Umbria 2, azienda sanitaria locale responsabile della tutela della salute pubblica nel territorio di Terni e provincia, svolge un ruolo cruciale. Tra le sue funzioni primarie rientra il controllo periodico della qualità delle acque destinate al consumo umano, attraverso prelievi e analisi sistematiche nei vari punti di distribuzione della rete idrica.

L'azienda opera in stretta collaborazione con i gestori del servizio idrico e le autorità locali per assicurare il pieno rispetto dei parametri di potabilità.

L'impegno costante nel monitoraggio continuo e la tempestività degli interventi sono finalizzati a prevenire rischi per la salute pubblica e a garantire risposte rapide in caso di segnalazioni. L'USL Umbria 2 rinnova l'invito alla popolazione a segnalare prontamente eventuali anomalie riscontrate nell'acqua distribuita, permettendo così controlli mirati e la continua garanzia della sicurezza del servizio idrico.