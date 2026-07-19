La tanto attesa selezione di Miss e Mister Predosa, un evento di spicco nel calendario locale, è stata ufficialmente rinviata. La decisione, comunicata dagli organizzatori, è stata presa a causa delle elevate temperature che stanno interessando la provincia di Alessandria, in particolare il comune di Predosa. L'appuntamento, originariamente fissato per il 19 luglio 2026, è stato posticipato per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i coinvolti.

Il rinvio per la tutela di partecipanti e pubblico

Gli organizzatori della manifestazione hanno motivato il rinvio con la necessità improrogabile di tutelare la salute sia dei numerosi partecipanti che del pubblico atteso.

Le condizioni climatiche particolarmente calde, con temperature ben al di sopra della media stagionale, hanno reso impraticabile lo svolgimento dell'evento all'aperto. La selezione di Miss e Mister Predosa, che coinvolge un gran numero di concorrenti e spettatori, richiede infatti un ambiente sicuro e confortevole. Al momento, la nuova data per la riprogrammazione dell'evento non è ancora stata resa nota, e si attende un ulteriore comunicato.

L'ondata di caldo nell'Alessandrino

Il comune di Predosa, situato nella provincia di Alessandria, in Piemonte, è stato recentemente colpito da una significativa ondata di caldo. Questa situazione meteorologica, caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate, ha spinto gli organizzatori a prendere una decisione ponderata.

Il rinvio della selezione di Miss e Mister Predosa si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la sicurezza durante le manifestazioni pubbliche, specialmente quando queste si svolgono in periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme. Tale approccio mira a prevenire rischi e disagi, garantendo che eventi di questo tipo possano svolgersi in condizioni ottimali.