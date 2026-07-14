Da oggi, 14 luglio 2026, si chiude un'era per il trasporto pubblico di Trieste. Le storiche obliteratrici meccaniche sugli autobus di Trieste Trasporti vanno ufficialmente in pensione, lasciando il posto alle moderne validatrici elettroniche Eva. Questa transizione segna un passo significativo verso la dematerializzazione dei titoli di viaggio, un obiettivo strategico avviato nel 2022 e in linea con le direttive dell'Unione Europea. I passeggeri potranno ora convalidare il proprio biglietto avvicinando il QR code al lettore ottico del nuovo dispositivo, ricevendo conferma tramite un messaggio e una luce verde sul display.

Per garantire una transizione fluida, Trieste Trasporti ha predisposto un piano di supporto, includendo personale aggiuntivo a bordo dei mezzi.

Assistenza e supporto per la transizione

Per accompagnare gli utenti in questa importante novità, Trieste Trasporti ha attivato un sistema di supporto capillare. Nei primi giorni di operatività delle nuove validatrici, sarà presente a bordo degli autobus personale di terra specializzato, pronto a illustrare praticamente il funzionamento del sistema e a risolvere eventuali dubbi. A integrazione di questo servizio, e grazie a una proficua collaborazione con il Comune di Trieste, i cittadini che necessitano di assistenza o chiarimenti approfonditi potranno rivolgersi ai facilitatori digitali disponibili presso i vari centri civici comunali, garantendo così un aiuto costante e accessibile.

Come funziona la validatrice Eva e le nuove opzioni

Il processo di convalida con le validatrici elettroniche Eva è stato progettato per essere rapido e intuitivo. Per attivare il proprio titolo di viaggio, i passeggeri dovranno semplicemente avvicinare il QR code stampato sul biglietto cartaceo al lettore ottico, posizionato nella parte inferiore destra del display. Il sensore, altamente sensibile, è in grado di rilevare il codice anche a una distanza di circa dieci centimetri. L'avvenuta convalida sarà immediatamente segnalata da un chiaro messaggio di conferma sullo schermo e dall'accensione di una luce verde, a garanzia dell'operazione.

Le nuove funzionalità introdotte da Eva migliorano ulteriormente l'esperienza di viaggio.

Tra le principali novità spiccano la possibilità di effettuare un acquisto di gruppo contactless, consentendo di acquistare fino a dieci biglietti contemporaneamente utilizzando una singola carta contactless o un wallet digitale. Inoltre, è stata implementata la validazione multipla del biglietto pluricorse, che permette di convalidare fino a dieci corse dello stesso biglietto cartaceo in un'unica operazione. Per un supporto visivo e dettagliato, Trieste Trasporti ha messo a disposizione sul proprio sito web una sezione informativa completa, arricchita da video tutorial dedicati al corretto utilizzo delle validatrici Eva.