Nel pomeriggio del 14 luglio, un violento temporale ha interessato il Friuli occidentale, causando il ferimento di quattro militari. L'incidente è avvenuto a seguito dell'onda d'urto provocata dalla caduta di un fulmine. I militari coinvolti sono cadetti dell'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, presenti nella regione per una missione addestrativa.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni dei militari coinvolti

L'allarme è scattato attorno alle 15:30, attivando un imponente dispositivo di soccorso coordinato dalla centrale operativa Sores Fvg.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza. I quattro cadetti sono stati trasferiti rapidamente con mezzi dell'Esercito ai Pronto soccorso degli ospedali di Pordenone e Spilimbergo. Qui sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari, rimanendo sempre coscienti. Nonostante non siano state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni, la Brigata Ariete ha riferito che, dalle prime indicazioni, "nessuno dei 4 sarebbe grave".

Il contesto meteorologico e gli accertamenti in corso sull'accaduto

L'evento si è verificato durante un violento temporale, caratterizzato da intensa attività elettrica e la caduta di numerosi fulmini sul territorio del Friuli occidentale.

La Brigata Ariete, con sede nella zona, ha subito disposto un servizio di supporto per i colleghi coinvolti. Sono in corso accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto e verificare le condizioni dei militari.

L'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, da cui provengono i cadetti, è un'istituzione di formazione militare che prepara i futuri ufficiali dell'Esercito italiano. Attraverso percorsi addestrativi e formativi specifici, l'Accademia garantisce una preparazione completa, essenziale per le missioni sul campo come quella in Friuli.