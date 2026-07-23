Adisu Umbria e Regione Umbria hanno siglato un protocollo d'intesa per avviare un percorso di co-progettazione finalizzato al rilancio del 100dieci, spazio universitario nel centro storico di Perugia. L'accordo è stato firmato nella sede della Regione, presenti l'assessore regionale all'Istruzione e diritto allo studio, Paola Agabiti, il presidente di Adisu Umbria, Maurizio Oliviero, e il direttore generale dell'ente, Stefano Campanella.

Il protocollo mira a definire nuove strategie per valorizzare il 100dieci come luogo di aggregazione, cultura e servizi per gli studenti universitari.

L'obiettivo è promuovere una gestione condivisa e partecipata dello spazio, coinvolgendo associazioni studentesche e attori del territorio. L'accordo si inserisce in un più ampio quadro di iniziative per il potenziamento dei servizi agli studenti e la riqualificazione degli spazi urbani di Perugia.

Obiettivi e prospettive del progetto

Il percorso di co-progettazione, avviato con la firma, intende individuare nuove modalità di utilizzo del 100dieci, con attenzione alle esigenze della comunità studentesca. L'assessore Paola Agabiti ha sottolineato che “il rilancio del 100dieci è una priorità per Regione Umbria e Adisu, in quanto spazio strategico per la vita universitaria e la valorizzazione del centro storico di Perugia”.

Maurizio Oliviero, presidente di Adisu Umbria, ha dichiarato che il protocollo “costituisce un passo importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e studenti, promuovendo iniziative culturali, sociali e formative”. Il direttore generale Stefano Campanella ha evidenziato la volontà di rendere il 100dieci “un punto di riferimento per tutti gli studenti universitari, in grado di offrire servizi innovativi e di qualità”.

Il ruolo di Adisu Umbria nel diritto allo studio

Adisu Umbria è l'Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Umbria. L'ente garantisce e promuove tale diritto attraverso l'erogazione di servizi e benefici agli studenti universitari, tra cui borse di studio, alloggi, mense e supporto alle attività culturali e ricreative.

Adisu opera in stretta collaborazione con università ed enti locali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di studio degli iscritti agli atenei umbri.

Ilrilancio del 100dieci si inserisce tra le azioni di valorizzazione degli spazi universitari promosse da Adisu, con l'intento di favorire l'inclusione, la partecipazione e la crescita della comunità studentesca nel territorio di Perugia.