La Guardia Costiera di Manfredonia, operante nella provincia di Foggia, ha condotto due significative operazioni di polizia marittima che hanno portato al sequestro di oltre cento chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità. Gli interventi si sono concentrati in specifici locali di cucina etnica della zona, dove i militari hanno accertato l'assenza di qualsiasi documentazione idonea ad attestare la provenienza del pesce e, di conseguenza, a permettere la ricostruzione dell'intera filiera alimentare. Questa mancanza rappresenta una grave violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e tutela del consumatore, come evidenziato anche dal sottotitolo che sottolinea le sanzioni complessive di circa quattromila euro.

Operazioni nel Foggiano: sequestri e sanzioni

Nel dettaglio del primo intervento, gli ispettori della Guardia Costiera hanno rinvenuto, all'interno di un esercizio commerciale specializzato in cucina etnica, ben 80 chilogrammi di prodotto ittico sprovvisto di qualsiasi attestazione di tracciabilità. Per questa grave irregolarità, al titolare dell'attività è stata comminata una sanzione amministrativa dell'importo di circa duemila euro. Poco dopo, una seconda operazione, sempre nell'area del Foggiano e in un altro ristorante etnico, ha portato al sequestro di ulteriori 27 chilogrammi di prodotti ittici, anch'essi privi della necessaria documentazione. Anche in questo caso, il titolare dell'esercizio commerciale è stato sanzionato con un importo analogo di circa duemila euro.

Le due distinte azioni hanno quindi generato un totale di circa quattromila euro in sanzioni, a fronte di un sequestro complessivo che supera i 100 chilogrammi di pesce non conforme.

L'importanza della tracciabilità per la sicurezza alimentare

La questione della mancanza di tracciabilità nei prodotti alimentari, e in particolare in quelli ittici, è di fondamentale importanza per la salute pubblica. L'assenza di tali documenti impedisce in modo categorico di verificare la reale provenienza degli alimenti e di assicurare il rispetto delle condizioni di conservazione lungo tutte le fasi della filiera. Questo scenario espone i consumatori a rischi significativi, poiché non è possibile garantire la salubrità e la qualità del prodotto.

La tracciabilità degli alimenti si configura, pertanto, come uno strumento imprescindibile per la prevenzione di frodi e per la protezione della salute dei cittadini, rappresentando un pilastro della sicurezza alimentare.

Controlli estesi e il quadro nazionale

Il fenomeno dei prodotti ittici non tracciabili non è isolato al solo territorio pugliese, ma costituisce un'area di attenzione costante per le autorità di controllo a livello nazionale. Un esempio significativo proviene dalla Sicilia, dove la Capitaneria di Porto ha recentemente effettuato un'ampia operazione che ha portato al sequestro di ben 2.700 chilogrammi di pesce privo di tracciabilità. Le ispezioni, condotte tra le località di Palermo e Porticello, hanno comportato l'elevazione di sanzioni amministrative per un totale di seimila euro.

È interessante notare che, in quell'occasione, una parte del pesce sequestrato, dopo essere stato sottoposto a rigorosi controlli veterinari che ne hanno attestato l'idoneità al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza. Le attività di controllo in Sicilia hanno interessato diverse fasi della commercializzazione, dal mercato ittico alla distribuzione e alla vendita ambulante, evidenziando la presenza di ulteriori sequestri e l'applicazione di sanzioni nei confronti di grossisti e commercianti che operavano senza la necessaria documentazione.