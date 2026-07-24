L'Aeroporto d'Abruzzo ha ufficialmente segnato un passo importante nel suo percorso di crescita, entrando a far parte della prestigiosa rete di Aci Europe. Questa associazione internazionale rappresenta oltre 600 scali di diversi Paesi presso le istituzioni europee, con l'obiettivo primario di promuovere elevati standard di sicurezza, qualità dei servizi, innovazione e sostenibilità nel settore aeroportuale.

Con l'inclusione dello scalo abruzzese, il numero di aeroporti italiani membri dell'associazione sale a trentatré, rafforzando la presenza nazionale in un contesto di rilievo continentale.

Giorgio Fraccastoro, presidente di Saga, la società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, ha espresso grande soddisfazione per l'adesione: “Entrare a far parte di questa rete significa poter condividere competenze, confrontarsi con i principali operatori del settore e contribuire attivamente alla crescita del trasporto aereo europeo. Si tratta di un passo importante per continuare a migliorare i servizi offerti ai passeggeri e valorizzare il ruolo strategico dell'Aeroporto d'Abruzzo nel sistema della mobilità europea”.

Impegno per la sostenibilità e l'eccellenza operativa

Aci Europe si distingue per il suo profondo impegno verso la sostenibilità ambientale. Già nel giugno 2019, in risposta all'emergenza climatica globale, i membri dell'associazione hanno assunto un impegno collettivo ambizioso: raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050 per tutte le attività sotto il loro diretto controllo.

Questo obiettivo si inserisce in una più ampia e lungimirante strategia volta all'innovazione e al miglioramento continuo dei servizi aeroportuali, ponendo una particolare attenzione alla sicurezza delle operazioni e alla qualità dell'esperienza offerta ai passeggeri.

Fraccastoro ha ulteriormente evidenziato la piena adesione dello scalo abruzzese a questi principi fondamentali: “Inoltre, sposiamo pienamente l'impegno degli aeroporti membri nella chiave della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico”. Questa dichiarazione sottolinea l'allineamento strategico dell'Aeroporto d'Abruzzo con le direttive e i valori promossi da Aci Europe.

Il ruolo strategico dell'Aeroporto d'Abruzzo nella rete europea

L'ingresso dell'Aeroporto d'Abruzzo nella rete di Aci Europe non solo consolida la rappresentanza italiana nell'associazione, portando a trentatré il totale degli scali nazionali coinvolti, ma ne amplifica anche il potenziale di sviluppo. L'associazione, che unisce oltre 600 aeroporti, ricopre un ruolo centrale nel dialogo con le istituzioni europee e nella definizione e promozione di standard elevati in termini di sicurezza, innovazione e qualità dei servizi nel trasporto aereo.

La partecipazione attiva a questa rete internazionale offre allo scalo abruzzese l'opportunità di accedere a un prezioso circuito di scambio di competenze e buone pratiche.

Tale interazione è fondamentale per favorire la crescita, l'aggiornamento continuo e l'adozione delle migliori soluzioni in un settore che è strategicamente vitale per la mobilità regionale e lo sviluppo economico del territorio.