Il Consorzio Sociale S10, con Sala Consilina capofila nella provincia di Salerno, ha lanciato una significativa campagna itinerante di sensibilizzazione sull'affido familiare. L'iniziativa, che coinvolge attivamente i 19 comuni dell'area di competenza, mira a informare e coinvolgere la cittadinanza sull'importanza cruciale dell'affido familiare come strumento fondamentale per la tutela dei minori in difficoltà. L'obiettivo primario è promuovere una maggiore conoscenza delle modalità e dei benefici di questa pratica, favorendo la creazione di percorsi di crescita sereni e protetti per i bambini e i ragazzi che necessitano di un ambiente familiare temporaneo.

La campagna di sensibilizzazione nei comuni del Consorzio S10

La campagna del Consorzio S10 si articola attraverso una serie di appuntamenti pubblici, la distribuzione capillare di materiale informativo dettagliato e momenti di confronto aperti con esperti del settore. Queste attività sono state concepite per coinvolgere attivamente sia le famiglie interessate che le istituzioni locali, con l'intento di costruire una solida rete di sostegno territoriale. L'iniziativa intende non solo diffondere informazioni, ma anche rafforzare la cultura dell'accoglienza e della solidarietà all'interno delle comunità locali. Durante gli incontri, i cittadini avranno l'opportunità di ricevere informazioni esaustive sulle procedure di affido, sulle diverse tipologie di sostegno previste e sulle modalità di accesso ai servizi specifici offerti dal Consorzio, facilitando così un approccio consapevole e informato.

Il ruolo strategico del Consorzio Sociale S10

Il Consorzio Sociale S10 svolge un ruolo strategico e cruciale nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari sul territorio. L'ente è responsabile del coordinamento di interventi mirati a favore di diverse categorie vulnerabili, tra cui minori, famiglie, anziani e persone in situazione di disagio nei comuni associati. La sua missione principale è promuovere il benessere sociale complessivo attraverso l'implementazione di progetti integrati e l'offerta di attività di supporto continuativo, con una particolare attenzione rivolta alle famiglie fragili e ai minori che necessitano di protezione. Il Consorzio si impegna costantemente a garantire servizi essenziali di accoglienza, protezione e inclusione sociale, operando in stretta collaborazione con enti pubblici e privati presenti sul territorio per massimizzare l'efficacia e la portata delle sue azioni a beneficio della comunità.