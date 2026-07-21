Una Ferrari 458 Challenge Evo, dal valore superiore ai 200mila euro, è stata recuperata nelle campagne tra Alberobello e Noci, in provincia di Bari. La vettura, di proprietà del team veneto Gaetani Racing, era stata rubata lo scorso maggio a Fasano, in provincia di Brindisi, poche ore prima della Coppa Selva di Fasano, evento A.s. Egnathia Corse, giunto nel 2026 alla 67esima edizione.

Il furto della prestigiosa auto da corsa è avvenuto nel paddock della cronoscalata, tra la notte di giovedì e venerdì. La Ferrari, noleggiata da un pilota locale per la competizione, si trovava su un carrello di trasporto.

I ladri hanno agito in assenza della squadra; la sparizione è stata scoperta la mattina seguente. Il furto di Ferrari, carrello e scooter suggerisce un'azione organizzata.

Il ritrovamento e le indagini

La notizia del ritrovamento della Ferrari è stata diffusa dalla scuderia A.s. Egnathia Corse. Circa due mesi dopo il furto, i Carabinieri hanno individuato la vettura ancora stivata nello stesso carrello, nascosta in un terreno del Barese con impianti Aqp. Le indagini hanno ricostruito i movimenti nel paddock, esaminando le telecamere di videosorveglianza.

Gli investigatori hanno valutato diverse ipotesi per il destino della Ferrari rubata: smontaggio per il mercato nero dei ricambi o trasferimento rapido fuori regione/all'estero.

La Ferrari 458 Challenge Evo, mezzo da gara, è riconoscibile e ambita per le sue parti di valore.

La mobilitazione della comunità dei motori

La Coppa Selva di Fasano è un appuntamento noto dell'automobilismo pugliese. Il furto ha avuto un impatto significativo non solo sul team Gaetani Racing, ma sull'intero ambiente sportivo della manifestazione.

Dopo la diffusione della notizia, la comunità dei motori si è mobilitata. Sui social e siti di settore sono comparsi appelli, fotografie e messaggi per chiunque potesse aver visto il carrello, lo scooter o la vettura. Piloti, meccanici, appassionati e addetti ai lavori hanno condiviso il materiale, invitando a segnalare alle autorità elementi utili al recupero della Ferrari. Questa vasta rete di collaborazione ha dimostrato solidarietà e supporto.