Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) di Milano ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per un giovane accusato di aver sfregiato una ragazza di 23 anni. L'aggressione, un atto di violenza inaudita, è avvenuta in via Crema, nella vivace zona di Porta Romana a Milano, durante la notte tra il 9 e il 10 luglio. La vittima ha riportato una profonda e deturpante ferita al volto, inferta con un oggetto affilato, le cui conseguenze potrebbero essere permanenti.

Le prime ricostruzioni indicano che la giovane stava facendo ritorno a casa quando è stata improvvisamente avvicinata dall'aggressore, un uomo di 25 anni, il quale avrebbe agito senza alcun apparente motivo, in un gesto di pura gratuità.

Il presunto responsabile è stato prontamente fermato dagli agenti della Polizia di Stato poco dopo l'episodio. Il fermato, la cui identità non è stata rivelata ma che risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti, è ora formalmente accusato di lesioni gravissime, con l'aggravante della premeditazione. La decisione del Gip di applicare la severa misura cautelare è stata motivata dalla riconosciuta "pericolosità sociale" dell'indagato e dal concreto e incombente rischio di reiterazione del reato, elementi che hanno spinto il giudice a ritenere indispensabile la sua detenzione.

L'aggressione brutale e il provvedimento del Gip

L'episodio di violenza, che ha scosso la comunità locale, si è consumato in una zona centrale e solitamente tranquilla del capoluogo lombardo, nei pressi di Porta Romana.

La ragazza, immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza presso una struttura ospedaliera, ha subito una ferita permanente al volto, un segno indelebile di questa aggressione. Le indagini, condotte con meticolosità attraverso la raccolta di preziose testimonianze e l'analisi approfondita delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso alle autorità di identificare rapidamente il presunto aggressore. Nel suo provvedimento, il giudice ha evidenziato la natura particolarmente violenta, immotivata e brutale del gesto, sottolineando con forza la necessità di un'immediata misura restrittiva per tutelare non solo la vittima ma l'intera collettività da ulteriori pericoli.

Le stringenti motivazioni della custodia cautelare

La custodia cautelare in carcere è stata disposta in considerazione della gravità oggettiva del fatto e della personalità dell'indagato, elementi che lo rendono socialmente pericoloso agli occhi della giustizia. Questa misura restrittiva, prevista e disciplinata dal codice di procedura penale italiano, si applica specificamente nei casi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e, soprattutto, un fondato e concreto rischio che lo stesso possa commettere nuovi reati o tentare di sottrarsi alla giustizia. Il provvedimento è stato emesso al termine dell'interrogatorio di garanzia, un momento cruciale del processo in cui il giovane ha avuto l'opportunità di rispondere alle domande poste dal giudice, fornendo la sua versione dei fatti.