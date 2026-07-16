I diecimila euro raccolti grazie ad AlgueRunway 2026, la manifestazione podistica svoltasi lo scorso marzo presso l’aeroporto di Fertilia, sono stati ufficialmente destinati all’acquisto di attrezzature e all’umanizzazione delle cure nel reparto di Pediatria dell’ospedale Civile di Alghero. La consegna dell’assegno è avvenuta il 16 luglio 2026, nel corso di una cerimonia tenutasi nei locali della Struttura Complessa di Pediatria, alla presenza dei principali rappresentanti delle istituzioni e degli enti che hanno reso possibile l’iniziativa.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale della Asl 1 di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, e il direttore della Pediatria, Luigi Cambosu.

Insieme a loro, erano presenti l’amministratore delegato degli aeroporti del Nord Sardegna, Silvio Pippobello, il presidente dell’associazione Alguerunners, Francesco Messina, il CEO di èambiente, David Mele, il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. La manifestazione, che per una sera ha trasformato le piste e le aree operative dell’aeroporto in un inedito circuito sportivo, ha visto la partecipazione di centinaia di corridori, configurandosi come un esempio virtuoso di collaborazione tra sport, solidarietà e territorio.

L'impegno per l'umanizzazione delle cure pediatriche

Il direttore della Struttura complessa di Pediatria, Luigi Cambosu, ha illustrato la destinazione dei fondi, sottolineando che “avranno una destinazione precisa e bellissima: li utilizzeremo per umanizzare le cure e il nostro reparto”.

Cambosu ha enfatizzato l’importanza di accogliere i bambini in un ambiente che sappia ridurre la paura legata all’ospedalizzazione. “Curare un bambino non significa solo somministrare una terapia o usare un macchinario”, ha spiegato, “significa accoglierlo, proteggere la sua spensieratezza e ridurre al minimo la paura dell’ospedale. I bambini non devono sentirsi in un luogo di sofferenza, ma in uno spazio a loro misura”.

Il direttore generale della Asl 1 di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, ha evidenziato il valore della collaborazione con il volontariato e il terzo settore, affermando che il supporto della popolazione è un elemento fondamentale per costruire risposte più efficaci e vicine ai bisogni reali della comunità.

Spano ha espresso la sua gratitudine a nome dell’Azienda a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante gesto. Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti del Nord Sardegna, ha commentato che “aprire la pista dell’aeroporto di Alghero alla comunità è stata una scelta che ha richiesto organizzazione, collaborazione e fiducia reciproca”.

AlgueRunway 2026: sport, solidarietà e sinergia territoriale

AlgueRunway 2026 si è svolta nel mese di marzo, trasformando eccezionalmente lo scalo catalano di Alghero in un suggestivo circuito di atletica. L’evento, caratterizzato da una corsa notturna tra le piste dell’aeroporto, ha promosso attivamente la partecipazione sportiva e la solidarietà, registrando un’ampia adesione della comunità locale e il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e partner del territorio.

La cerimonia di donazione del 16 luglio 2026 rappresenta il coronamento del percorso solidale avviato dalla manifestazione, che ha permesso di offrire un sostegno concreto alle esigenze del presidio ospedaliero algherese.

L’iniziativa ha saputo coniugare efficacemente la promozione turistica, l’attività sportiva di alto livello e la sinergia tra grandi infrastrutture, con una forte impronta di responsabilità sociale. Ha così offerto un contributo tangibile al reparto di Pediatria dell’ospedale Civile di Alghero, rafforzando al contempo il legame tra la comunità locale e le sue infrastrutture strategiche.