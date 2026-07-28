Un'importante perdita di GPL si è verificata il 28 luglio 2026, durante le operazioni di rifornimento dei serbatoi di un distributore di carburanti situato in via di Acilia a Roma. L'incidente, che ha generato un'immediata allerta, è avvenuto mentre il gas veniva travasato da un'autocisterna ai serbatoi dell'impianto. Le autorità hanno riferito che la fuoriuscita di gas e le difficoltà riscontrate nel bloccare il flusso hanno reso indispensabile l'attivazione del dispositivo di sicurezza, innescando una vasta operazione di emergenza.

Evacuazione e Gestione dell'Emergenza

A scopo precauzionale, è stata prontamente disposta l'evacuazione degli edifici presenti nell'area interessata, e via di Acilia è stata completamente chiusa al traffico. Almeno tre palazzi sono stati sgomberati in via provvisoria, con i residenti fatti confluire temporaneamente nella vicina Piazza Eschilo. Qui è stata garantita assistenza alla popolazione, con una particolare attenzione rivolta alle persone fragili e con ridotta mobilità. Per queste ultime, è stato richiesto l'intervento di ambulanze dedicate, al fine di assicurare un trasferimento in condizioni di massima sicurezza e comfort.

Intervento delle Squadre di Soccorso e Viabilità

Sul luogo dell'incidente è confluito un significativo dispiegamento di forze.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute, tra cui la squadra 13/A di Ostia, il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) e la squadra 4/A della Pisana, quest'ultima equipaggiata con un'autobotte. A coordinare le complesse operazioni erano presenti anche il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. A supporto delle attività, sono giunte anche pattuglie dei vigili urbani del X Gruppo Mare e del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico), insieme agli operatori della protezione civile, per una gestione integrata dell'emergenza.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza e per gestire il flusso veicolare, via di Acilia è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e via Gianfilippo Usellini.

Sono state implementate deviazioni della circolazione nelle aree limitrofe per minimizzare i disagi. Nel frattempo, gli agenti del X Gruppo Mare stanno conducendo il censimento delle persone evacuate, un'attività cruciale per mantenere un monitoraggio costante della situazione e garantire un'efficace gestione dell'emergenza in tutte le sue fasi.

Operazioni in Corso e Piani di Accoglienza

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora intensamente impegnate nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dell'area e nel contenimento della perdita. L'obiettivo primario è quello di intercettare il flusso di GPL e ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza per l'intera zona. Qualora le operazioni dovessero protrarsi per un periodo prolungato, è in fase di valutazione l'utilizzo della palestra della scuola Alessandro Magno, situata in via Euripide, come struttura temporanea di accoglienza per i residenti sfollati, assicurando loro un riparo adeguato e assistenza continua.