Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha espresso con chiarezza la propria profonda preoccupazione per la complessa situazione che investe l'ex Ilva, sottolineando l'urgenza di affrontare le criticità attuali con determinazione. Il primo cittadino ha inoltre annunciato la sua partecipazione, prevista per la serata del 28 luglio 2026, a una videoconferenza cruciale con il ministro competente. L'incontro avrà l'obiettivo di analizzare a fondo lo stato dello stabilimento e delineare le prospettive future, ricercando soluzioni concrete per la sua sostenibilità.

Il dialogo istituzionale e le sfide dell'ex Ilva

La dichiarazione di Bucci, "Sono preoccupato e stasera sarò in videoconference col ministro", sottolinea la gravità e l'importanza del momento. La sua affermazione si inserisce in un contesto di incertezza che avvolge il destino dell'ex Ilva, con particolare attenzione alle delicate questioni ambientali e alle significative implicazioni occupazionali che interessano direttamente lo stabilimento e l'intera area. Il sindaco ha ribadito con forza la necessità di mantenere un dialogo costante e costruttivo con il governo centrale, al fine di individuare e implementare strategie efficaci che garantiscano sia la continuità produttiva dell'impianto sia la piena tutela dei lavoratori, elementi cruciali per la stabilità economica e sociale del territorio.

Interventi governativi: sostegno all'industria e ai consumatori

In questo contesto, il Consiglio dei ministri ha recentemente deliberato l'approvazione di uno stanziamento di 100 milioni di euro, una misura essenziale per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva. Questo fondo è destinato ad affrontare le difficoltà finanziarie e operative che lo stabilimento sta attraversando, assicurandone la funzionalità in un periodo complesso. Nonostante questo supporto, il nodo delle emissioni rimane una questione irrisolta e di primaria importanza, oggetto di confronto tra le istituzioni e le parti coinvolte, nella ricerca di soluzioni definitive.

Parallelamente, il governo ha introdotto una misura di rilievo per i consumatori e le imprese: uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio.

Questa agevolazione sarà in vigore fino al 6 agosto e comporta un onere complessivo per le casse statali di circa 125 milioni di euro. La misura potrà essere rivalutata nei prossimi Consigli dei ministri, in base all'evoluzione del quadro internazionale. Le recenti tensioni sul mercato petrolifero globale, acutizzate dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, hanno influenzato i prezzi dei carburanti. L'intervento si è reso necessario per contenere i rincari e sostenere settori strategici, come l'ex Ilva, la cui operatività è legata ai costi energetici e logistici.