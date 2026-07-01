Napoli si prepara ad accogliere le pre-regate dell'America's Cup nel settembre 2026 e la prestigiosa competizione velica internazionale nell’estate 2027. Nonostante la portata degli eventi, il trasporto marittimo nel Golfo non subirà disagi significativi. Questa rassicurante previsione è stata fornita da Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, che ha risposto alle domande sull'impatto logistico. Cuccaro ha precisato che la gestione del trasporto pubblico locale è di competenza della Regione Campania e che un tavolo collegiale di tutte le istituzioni coinvolte sta attentamente valutando ogni aspetto della situazione.

Un'analisi dettagliata del campo di gara, degli orari e delle rotte interessate ha evidenziato che la manifestazione comporterà una modifica delle percorrenze sulla tratta chiave Napoli–Ischia. Questo cambio di percorso richiederà una variazione degli accosti, con un impatto stimato in un ritardo di soli cinque o dieci minuti. Le alterazioni più significative sono attese per l'edizione del 2027, che si svolgerà nel pieno della stagione estiva, ma il presidente Cuccaro ha assicurato che non dovrebbero insorgere problemi rilevanti. Per quanto riguarda le pre-regate di settembre 2026, i disagi saranno ancora più limitati, poiché in quel periodo gli accosti hanno scadenze temporali meno frequenti e diverse.

Gestione delle rotte e sicurezza per l'America’s Cup

La meticolosa verifica delle rotte e degli orari è stata cruciale per minimizzare l'impatto sulle percorrenze marittime, in particolare sulla strategica tratta che collega Napoli a Ischia. Il presidente Cuccaro ha ribadito con fermezza che l'alterazione dei tempi sarà contenuta, quantificando la modifica degli accosti nell’ordine di 5–10 minuti. Le istituzioni coinvolte proseguono incessantemente il loro lavoro per garantire la massima regolarità dei servizi e la piena sicurezza della navigazione durante tutte le fasi delle regate, sia per le prove del 2026 sia per la competizione principale del 2027.

Megayacht a Napoli: sfide di ormeggio e misure di sicurezza

L'America’s Cup è destinata ad attrarre nel Golfo di Napoli un notevole afflusso di imbarcazioni di lusso: si prevede l'arrivo di almeno cento megayacht da ogni parte del mondo. Tuttavia, una sfida significativa è rappresentata dalla carenza cronica di infrastrutture dedicate, che impedirà a molti di questi giganti del mare di ormeggiare direttamente nel capoluogo partenopeo. Per affrontare questa problematica, la Guardia Costiera, sotto la guida dell’ammiraglio Giuseppe Aulicino, direttore marittimo della Campania, sta predisponendo una bozza di ordinanza. Tale provvedimento mira a disciplinare con precisione le aree di stazionamento in mare e i punti di fonda per i megayacht, con l'obiettivo primario di evitare che ostacolino la visuale degli altri spettatori e di salvaguardare la sicurezza generale della navigazione.

Parallelamente, la Guardia Costiera sta attivamente esplorando e mettendo a disposizione soluzioni per l'ormeggio lungo altre coste campane, includendo località di prestigio come la Costiera Amalfitana e il Cilento, per accogliere le imbarcazioni che non troveranno posto a Napoli. Durante il periodo delle regate, l'impegno per la sicurezza marittima e ambientale sarà imponente: oltre quaranta mezzi navali e aerei saranno impiegati per assicurare la sicurezza della navigazione, della balneazione e per tutelare l'ambiente marino lungo i circa cinquecento chilometri di costa regionale. In questo contesto, l'uso del buon senso da parte di tutti i partecipanti e diportisti viene indicato come il presidio di sicurezza più efficace e fondamentale.