La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali su gran parte del territorio regionale. L'allerta sarà attiva dalle 6 di domani mattina fino alle 21, interessando l'intera fascia costiera, le aree interne e parte del territorio collinare.

Sono previsti temporali di forte intensità, con raffiche di vento e fulmini. La Protezione Civile raccomanda attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico: allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, caduta di rami o alberi e danni a strutture. L'avviso segnala anche "ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale" e "possibili grandinate locali".

Dettagli dell’allerta e raccomandazioni

L'allerta riguarda le zone costiere della Campania, le aree urbane e i centri a rischio idrogeologico. La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni. Si raccomanda di evitare corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette ad allagamento, limitando gli spostamenti non necessari durante le ore di maggiore criticità.

L'avviso precisa che le precipitazioni potranno essere improvvise e di forte intensità, con effetti al suolo anche in assenza di piogge precedenti. Le autorità locali sono state invitate ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) per monitorare la situazione e garantire interventi tempestivi.

Il ruolo della Protezione Civile regionale

La Protezione Civile della Regione Campania è l'ente preposto alla gestione delle emergenze e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio. Coordina con Comuni, Prefetture e altre istituzioni per garantire la sicurezza della popolazione e gestire le criticità legate a fenomeni meteorologici avversi, come temporali, alluvioni e dissesti idrogeologici.

L'ente si occupa di pianificazione delle emergenze, informazione alla popolazione e coordinamento di risorse e soccorsi in caso di eventi calamitosi. I suoi compiti includono l'emissione di avvisi e bollettini di allerta, la formazione degli operatori e la promozione di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi in Campania.