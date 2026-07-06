Una disavventura inattesa ha coinvolto una donna di 43 anni ad Ancona, rimasta bloccata per circa quattro ore all'interno di un ascensore. L'episodio si è verificato il 4 luglio 2026, mentre la donna era impegnata nelle sue mansioni per un'impresa di pulizie presso il centro commerciale Gross Ancona, nella zona industriale della città. La situazione si è aggravata a causa del telefono cellulare scarico, che ha impedito qualsiasi tentativo di comunicazione o richiesta di aiuto dall'interno della cabina.

L'allarme è scattato solo dopo diverse ore, quando il marito della donna, preoccupato per la sua prolungata irreperibilità, ha allertato i soccorsi.

L'intervento dei vigili del fuoco del comando di Ancona è stato decisivo. I pompieri hanno dovuto rompere un vetro al piano superiore per accedere all'ufficio adiacente e, da lì, aprire la porta dell'ascensore, liberando la 43enne intorno alle 17:45. Al momento del salvataggio, la donna presentava segni di disidratazione e appariva provata dal caldo intenso accumulatosi all'interno della cabina.

Il salvataggio e le condizioni di salute

Immediatamente dopo la liberazione, la donna è stata affidata al personale sanitario del 118, che l'ha trasportata in ospedale per accertamenti medici. Gli operatori hanno riscontrato una lieve disidratazione, attribuibile alle condizioni climatiche nell'ascensore.

Le sue condizioni generali non erano gravi. Fortunatamente, dopo le cure necessarie e gli esami di routine, la 43enne è stata dimessa dall'ospedale alcune ore più tardi, concludendo una giornata di grande ansia con un epilogo rassicurante.

Il contesto: il centro commerciale Gross Ancona

Il Gross Ancona, teatro della disavventura, è un importante centro commerciale situato nella dinamica zona industriale del capoluogo marchigiano. La struttura ospita numerosi esercizi commerciali e uffici, ed è dotata di vari servizi, inclusi ascensori per il personale e i clienti. L'incidente ha coinvolto uno degli ascensori interni, regolarmente utilizzato dalle imprese di pulizie per le operazioni di manutenzione ordinaria, evidenziando l'importanza della sicurezza in ogni ambiente lavorativo.