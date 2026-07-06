Il tardo pomeriggio del 4 luglio 2026 ha segnato la tragica conclusione delle ricerche per Michele Strazzella, il settantottenne di San Benedetto del Tronto. Il suo corpo senza vita è stato individuato nelle acque antistanti il lungomare sud della città, situata in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo era uscito in mare per una nuotata nella mattinata e la sua mancata rientro in spiaggia aveva fatto scattare l'allarme. La segnalazione della sua scomparsa era giunta alla sala operativa della Guardia Costiera intorno alle 13, dando il via a un'imponente operazione di ricerca.

Le operazioni di ricerca e il ritrovamento del corpo

Le operazioni di ricerca, avviate con urgenza e grande dispiegamento di forze, sono state meticolosamente coordinate dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. Per localizzare il disperso è stata mobilitata una vasta task force interforze, che ha visto l'impegno congiunto della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Un significativo dispiegamento di mezzi è stato impiegato per le complesse attività: tra questi, la motovedetta CP 843 della Capitaneria di Porto, la motovedetta V850 della Guardia di Finanza, e l'elicottero AW139 Nemo, proveniente dalla Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara. A supporto delle unità maggiori, hanno operato anche i gommoni GC B183 e GC B080.

Le squadre di sommozzatori, sia della Guardia Costiera che dei Vigili del Fuoco di Ancona, hanno scandagliato i fondali, avvalendosi anche di sofisticate apparecchiature Side Scan Sonar per le ricerche subacquee, fondamentali per coprire un'ampia area con precisione e rapidità.

Michele Strazzella era noto come un nuotatore esperto e al momento della sua uscita in mare indossava una muta e delle pinne, equipaggiamento tipico per le lunghe nuotate. Un elemento cruciale per le ricerche è stato il ritrovamento di una delle sue pinne da parte dei soccorritori, avvenuto poco prima delle ore 14. Questo dettaglio ha fornito un'indicazione preziosa, permettendo di circoscrivere l'area delle successive operazioni.

Nonostante l'intenso impegno e la professionalità dei soccorritori, le attività di recupero del corpo senza vita si sono rivelate particolarmente complesse, a causa delle sfidanti condizioni operative incontrate sul posto.

Il ruolo cruciale della Guardia Costiera nelle operazioni

La Guardia Costiera, che ha assunto il ruolo di coordinamento nell'intera operazione di ricerca e soccorso, è un'istituzione fondamentale dello Stato italiano. Il suo mandato è ampio e include la ricerca e il soccorso in mare, la tutela dell'ambiente marino e il controllo della navigazione. La Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, in particolare, è responsabile delle attività di vigilanza e sicurezza lungo il proprio tratto costiero di competenza.

In situazioni di emergenza come quella verificatasi, la sua capacità di collaborare efficacemente con altre forze dello Stato, quali la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, si rivela essenziale per la gestione e la risoluzione degli eventi, garantendo interventi rapidi e coordinati.

A integrazione delle risorse marittime e aeree, le operazioni di ricerca hanno beneficiato anche dell'intervento della pattuglia terrestre Mare Sicuro, un'unità dedicata alla prevenzione e al controllo sulle spiagge e nelle acque costiere durante la stagione estiva, a riprova della completezza e della capillarità dell'intervento. L'impiego sinergico e congiunto di tutti i mezzi disponibili – navali, aerei e subacquei – è stato determinante per riuscire a localizzare il corpo del settantottenne.

Questo imponente sforzo collettivo ha portato alla tragica ma necessaria conclusione delle ricerche, avviate diverse ore prima a seguito della segnalazione della scomparsa di Michele Strazzella, chiudendo un capitolo doloroso per la comunità locale.