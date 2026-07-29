La Polizia di Stato di Ancona ha intensificato la sua azione sul territorio, conducendo nuovi e mirati servizi straordinari di controllo nelle aree strategiche del Piano San Lazzaro e degli Archi. L'obiettivo primario di queste operazioni, svoltesi nel corso della giornata del 29 luglio 2026, è stato quello di rafforzare la prevenzione e il contrasto ai reati predatori e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, problematiche che richiedono una costante vigilanza per la sicurezza urbana.

Per garantire l'efficacia delle attività, è stato impiegato un dispositivo di forze significativo.

Numerose pattuglie delle Volanti, affiancate dal personale specializzato del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e dalle indispensabili unità cinofile antidroga, hanno presidiato le zone interessate. Questa sinergia tra diverse componenti operative ha permesso di coprire ampi settori e di intervenire con prontezza.

Controlli mirati e risultati operativi

Durante l'intensa giornata di controlli, le forze dell'ordine hanno proceduto all'identificazione di 130 persone. Parallelamente, sono stati sottoposti a verifica 48 veicoli, un'attività fondamentale per intercettare eventuali situazioni irregolari o sospette. L'attenzione si è focalizzata in modo particolare nei pressi della stazione ferroviaria, un nodo cruciale per il transito di persone e veicoli, e in altre aree considerate più sensibili per la sicurezza pubblica, individuate attraverso un'attenta analisi del contesto locale.

Il coinvolgimento delle unità cinofile antidroga si è rivelato cruciale. I cani, addestrati per la ricerca di stupefacenti, hanno supportato attivamente le verifiche, concentrandosi nei luoghi che erano stati segnalati come potenziali punti di spaccio. Questa metodologia operativa consente di aumentare significativamente la capacità di rilevamento e di agire con maggiore precisione.

Rafforzamento della presenza e impatto sulla sicurezza

L'intensificazione della presenza delle forze dell'ordine sul territorio risponde direttamente alle segnalazioni dei residenti, che hanno espresso la necessità di un maggiore presidio. L'azione della polizia mira non solo a reprimere i reati, ma anche a garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini, elemento essenziale per la qualità della vita nelle comunità.

Le attività di controllo sono state frutto di una pianificazione strategica, basata su una dettagliata mappatura delle aree maggiormente interessate da fenomeni di microcriminalità. Questo approccio consente di ottimizzare le risorse e di concentrare gli sforzi dove sono più necessari. Sebbene nel corso dei servizi non siano stati segnalati episodi di particolare rilievo che abbiano richiesto interventi immediati di natura grave, l'efficacia dell'azione preventiva è stata evidente. Ha permesso di monitorare efficacemente il territorio e di raccogliere preziosi elementi utili per eventuali indagini future, consolidando il lavoro investigativo e di intelligence.