ANCONA, 24 luglio 2026 – Un incontro istituzionale si è tenuto il 23 luglio pomeriggio nella Caserma Paolini di Ancona, sede del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza. Protagonisti il Comandante regionale, generale Nicola Altiero, e il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, onorevole Mirco Carloni. Il confronto ha riguardato la tutela della legalità economico-finanziaria, la sicurezza del sistema portuale e lo sviluppo del territorio marchigiano.

Durante l'incontro, il Comandante Altiero ha illustrato le attività svolte dal Corpo a presidio di legalità economica, corretta gestione delle risorse pubbliche, contrasto ai traffici illeciti e tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei.

È stato richiamato il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2023 tra i due enti. L'accordo mira a rafforzare la collaborazione istituzionale per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tramite efficace scambio informativo e coordinamento delle attività istituzionali.

Sinergia per la sicurezza e lo sviluppo portuale

Il presidente Mirco Carloni ha espresso apprezzamento per l'azione quotidiana della Guardia di Finanza a salvaguardia di legalità e trasparenza. Carloni ha sottolineato come la sinergia tra le Istituzioni sia un elemento fondamentale per la corretta realizzazione degli investimenti strategici, per favorire la competitività del sistema portuale e garantire condizioni di sicurezza e legalità nello svolgimento delle attività economiche.

L'Autorità di Sistema Portuale: ruolo e competenza

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è l'ente incaricato della gestione e dello sviluppo dei porti nell’area del Mare Adriatico centrale. Con sede ad Ancona (Molo Santa Maria), la sua competenza si estende ai porti di Ancona, Pesaro, Falconara Marittima, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona e Vasto. L'Autorità promuove la gestione coordinata delle infrastrutture portuali e lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio.