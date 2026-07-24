Vladimir Luxuria ha ufficialmente annunciato la sua partecipazione al Molise Pride di Campobasso, in programma domani, 25 luglio. Questa decisione segna un cambiamento significativo rispetto a una precedente rinuncia, comunicata dall'attivista nei giorni scorsi. La sua presenza è ora confermata per la sesta edizione dell'evento, che si svolgerà nel cuore della città molisana, promettendo di rafforzare il messaggio di inclusione e diritti.

Il ripensamento di Luxuria e il programma della manifestazione

In una dichiarazione rilasciata, Luxuria ha motivato il suo ripensamento, affermando: "Ho deciso di esserci per ribadire l'importanza dei diritti civili e della visibilità".

Questa affermazione sottolinea il suo impegno costante per le tematiche LGBTQIA+. Nei giorni precedenti, infatti, Luxuria aveva annunciato la sua assenza, spiegando la scelta come un atto di coerenza personale. Tuttavia, la situazione è evoluta, portando alla conferma della sua presenza, accolta con entusiasmo dagli organizzatori del Molise Pride, che ne hanno evidenziato il valore simbolico per l'intera comunità.

Il programma dell'evento prevede un corteo che prenderà il via dal centro di Campobasso, coinvolgendo un'ampia partecipazione di associazioni e cittadini. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, si propone di essere un momento di festa e rivendicazione, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione e la piena visibilità delle persone LGBTQIA+.

La presenza di una figura di spicco come Vladimir Luxuria è vista come un ulteriore stimolo per la partecipazione e per la risonanza mediatica dell'iniziativa.

Molise Pride: storia, obiettivi e significato

Il Molise Pride, appuntamento annuale consolidato a Campobasso, è nato con la chiara finalità di sostenere i diritti civili e di combattere ogni forma di discriminazione. Nel corso degli anni, l'evento ha registrato una partecipazione sempre crescente, sia da parte della cittadinanza che delle numerose associazioni attive sul territorio, affermandosi come un appuntamento di rilievo a livello locale e nazionale. Oltre al tradizionale corteo che animerà le vie principali della città, l'organizzazione ha previsto una serie di iniziative culturali e sociali volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a rafforzare il messaggio di uguaglianza e rispetto.

La partecipazione di Vladimir Luxuria, riconosciuta come una delle voci più autorevoli e rappresentative del movimento LGBTQIA+ in Italia, conferisce un'importanza ancora maggiore alla sesta edizione del Molise Pride. Gli organizzatori considerano la sua presenza un segnale forte e incoraggiante per l'intera comunità e per la promozione incessante dei diritti civili. La manifestazione si svolgerà regolarmente, mantenendo il focus sui temi cruciali dell'inclusione e della ferma opposizione a qualsiasi forma di discriminazione, ribadendo l'importanza di una società più equa e rispettosa delle diversità.