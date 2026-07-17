Un drammatico episodio di violenza stradale ha sconvolto la comunità di Collegno, alle porte di Torino, nella tarda serata di giovedì 16 luglio 2026. Antonio Greco, un uomo di 80 anni e residente nel comune, è stato ucciso a coltellate in Piazza IV Novembre, all’angolo con via Tampellini, al culmine di un acceso litigio con un automobilista. La tragedia ha avuto un secondo ferito: il figlio della vittima, di 52 anni, che si trovava con il padre al momento dell'aggressione. Durante la colluttazione, ha riportato una ferita a un braccio, provocata dalla stessa arma.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Martini di Torino, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sono considerate gravi.

La dinamica dell'accaduto, ricostruita dagli investigatori, indica che il pensionato stava attraversando la carreggiata in un punto non provvisto di strisce pedonali quando una Citroën avrebbe rischiato di investirlo. Questo frangente ha innescato un diverbio verbale tra i due uomini. Il conducente dell'auto, dopo essere sceso dal veicolo, avrebbe estratto un coltello e colpito l'ottantenne, pare alle spalle, per poi allontanarsi rapidamente a bordo della propria vettura. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che ha visto l'impiego del personale della Croce Verde, la cui sede si trova a pochi metri dal luogo dell'aggressione, e del personale sanitario del 118 di Azienda Zero, per Antonio Greco non c'è stato purtroppo nulla da fare, e i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Le indagini e il fermo del sospettato

Le indagini, avviate con la massima celerità dai Carabinieri della Compagnia di Rivoli, hanno portato a un significativo sviluppo già nella notte successiva all'aggressione. Gli investigatori hanno infatti fermato un uomo di 60 anni, gravemente sospettato di essere il presunto autore dell'omicidio. Il presunto aggressore, dopo aver inferto i colpi mortali ad Antonio Greco, si era dato alla fuga a bordo della sua Citroën, ma è stato prontamente individuato e arrestato con l'accusa di omicidio. La sua posizione è ora attentamente al vaglio dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli elementi raccolti. Il pubblico ministero che coordina le delicate indagini è Giacomo Barbara della procura di Torino.

Il contesto dell'aggressione e gli interventi

L'aggressione mortale si è consumata in Piazza IV Novembre, un'area situata nel comune di Collegno, parte integrante dell'area metropolitana di Torino. La gestione di tutte le fasi dell'intervento, dal primo soccorso prestato sul luogo del delitto fino al fermo del sospettato, è stata interamente curata dai Carabinieri della Compagnia di Rivoli, la cui giurisdizione copre il territorio interessato. L'ospedale Martini di Torino ha accolto il figlio della vittima per le cure mediche necessarie, mentre l'intervento sanitario di emergenza è stato effettuato congiuntamente dal personale del 118 di Azienda Zero, che ha operato per tentare di salvare la vita dell'ottantenne.