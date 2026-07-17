La notte scorsa, due giovani di 17 e 19 anni sono stati protagonisti di un grave incidente presso la stazione ferroviaria di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Entrambi hanno riportato ustioni significative su diverse parti del corpo, in particolare su testa e arti, a seguito di una folgorazione. L'episodio ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi, allertati per gestire la delicata situazione.

Secondo quanto riferito dai ragazzi stessi ai soccorritori intervenuti sul posto, l'incidente si sarebbe verificato in circostanze apparentemente semplici.

I due avrebbero raccontato di essersi semplicemente appoggiati a un palo della luce mentre si trovavano nel tragitto che li conduceva da un locale, dove avevano trascorso la serata, fino alla stazione. La loro intenzione era quella di prendere un treno per fare ritorno nella zona di Parma, città in cui risiedono. La richiesta di soccorso al numero di emergenza 118 è pervenuta intorno alle ore 4 del mattino, inoltrata dal capostazione di Pontremoli, che ha prontamente segnalato l'accaduto. Sul luogo dell'incidente sono giunti rapidamente l'automedica proveniente da Pontremoli e diverse ambulanze, messe a disposizione dalla Pubblica Assistenza di Zeri e dalla Misericordia di Pontremoli, per prestare le prime cure e stabilizzare le condizioni dei feriti.

Le condizioni cliniche e l'assistenza sanitaria

I due giovani, uno nato nel 2009 e l'altro nel 2007, sono stati immediatamente trasportati all'ospedale Apuane di Massa. Le loro condizioni cliniche sono state valutate con un codice giallo, indicando che, sebbene necessitassero di attenzione medica e accertamenti specifici, non si trovavano in pericolo di vita. Questo livello di gravità suggerisce ustioni che richiedono cure ma non sono considerate critiche. L'equipe medica ha preso in carico i ragazzi per tutti gli esami e i trattamenti necessari a seguito della folgorazione subita, garantendo loro la migliore assistenza possibile.

Indagini congiunte per ricostruire la dinamica

Per chiarire ogni aspetto dell'incidente e comprendere appieno le cause che hanno portato alla folgorazione dei due giovani, sono state avviate indagini approfondite e congiunte.

Sul caso stanno lavorando attivamente diverse forze dell'ordine: la Polfer, competente per gli incidenti in ambito ferroviario, i Carabinieri, per gli aspetti di sicurezza e ordine pubblico, e i Vigili del Fuoco, esperti in interventi tecnici e sulla sicurezza degli impianti. L'obiettivo primario è ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto, verificando le testimonianze e analizzando il contesto in cui si è verificato l'incidente. Gli accertamenti sono tuttora in corso e mirano a definire con precisione le responsabilità e le eventuali misure da adottare per prevenire simili episodi in futuro.