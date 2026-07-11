La Giunta regionale ha ufficialmente approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione dell'edificio scolastico Manzetti, un'istituzione fondamentale situata in via Festaz ad Aosta. Questo intervento, di primaria importanza, è stato meticolosamente elaborato con l'obiettivo di garantire l'adeguamento normativo completo della struttura alle più recenti e stringenti disposizioni vigenti. L'intento è quello di assicurare un ambiente didattico non solo conforme alle leggi, ma anche intrinsecamente più sicuro, moderno e funzionale per l'intera comunità scolastica, dagli studenti al personale docente e non docente.

Un investimento strategico per la modernizzazione scolastica di Aosta

Il progetto, che si configura come un passo decisivo per il futuro dell'istituto Manzetti e per l'offerta educativa locale, prevede un impegno finanziario complessivo di ben 22 milioni e 350.000 euro. La sua concezione e redazione hanno fatto ricorso a metodologie all'avanguardia nel campo dell'ingegneria e dell'architettura: si è infatti avvalso di strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, meglio conosciuti con l'acronimo Building Information Modeling (BIM). L'adozione del BIM permette una progettazione estremamente dettagliata e una gestione dei lavori altamente efficiente e trasparente, mirata a ottimizzare ogni singola fase dell'intervento e a raggiungere gli standard qualitativi più elevati in termini di sicurezza strutturale, efficienza energetica e funzionalità degli spazi didattici.

Il Manzetti e il potenziamento delle infrastrutture scolastiche nell'area ovest di Aosta

L'approvazione di questo ambizioso progetto si inserisce armoniosamente in un quadro più ampio e strategico di attenzione e valorizzazione delle strutture scolastiche presenti sul territorio, con un focus particolare sull'area ovest di Aosta. Questa specifica zona della città è da tempo oggetto di un'attenta analisi e di un vivace dibattito riguardo alle necessità impellenti di miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi accessori, tra cui spicca l'esigenza di adeguare e potenziare le palestre scolastiche. Le amministrazioni locali hanno, in diverse occasioni, sottolineato la priorità assoluta di individuare e implementare soluzioni concrete e durature per elevare significativamente la qualità complessiva e la funzionalità degli edifici dedicati all'istruzione, rispondendo così alle aspettative di studenti, famiglie e operatori del settore.

L'intervento di profonda ristrutturazione del Manzetti non deve essere considerato un'azione isolata, ma piuttosto una componente fondamentale di una strategia complessiva e lungimirante, orientata a potenziare in maniera significativa la qualità delle infrastrutture scolastiche dell'intera città di Aosta. L'obiettivo primario di tale strategia è rispondere in modo efficace e proattivo alle esigenze dinamiche delle comunità scolastiche, garantendo al contempo la massima sicurezza e il benessere per tutti gli studenti e il personale che quotidianamente vivono e operano in questi spazi. Questo impegno concreto riflette una chiara volontà politica e amministrativa di offrire ambienti di apprendimento moderni, tecnologicamente avanzati, sicuri e pienamente conformi alle normative più attuali, contribuendo in modo sostanziale al benessere generale e allo sviluppo educativo e culturale dei giovani cittadini valdostani.