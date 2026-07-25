L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal) ha diramato un'allerta gialla per temporali che interesserà ampie zone della Liguria tra la serata di sabato 25 luglio e il pomeriggio di domenica 26 luglio. Questo avviso di maltempo è stato emesso per fenomeni che potrebbero manifestarsi con particolare intensità. L'allerta riguarda specificamente il Levante ligure, il Centro e le valli interne della regione, dove sarà attiva dalla mezzanotte di sabato fino alle 15 di domenica. Per il Ponente ligure, invece, l'attenzione è massima dalle 11 alle 18 di domenica, periodo in cui sono attesi i fenomeni più significativi.

Durante la giornata di sabato 25 luglio, le previsioni meteo iniziali indicavano una bassa probabilità di forti temporali sul Ponente e sul Centro della Liguria. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare drasticamente con l'avvicinamento di una circolazione ciclonica proveniente dall'Atlantico. Questo sistema determinerà un progressivo e marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche, con la concreta possibilità di temporali in tarda serata sull'estremo Ponente. Questi fenomeni, in sconfinamento dalla Francia, saranno associati a repentine e violente raffiche di vento. Le autorità non escludono la possibilità di eventi di forte intensità, che richiedono massima cautela.

Evoluzione del Maltempo e Fenomeni Attesi

Dalle prime ore della notte di domenica, si assisterà alla risalita di un flusso umido di scirocco sul Mar Ligure. Questa condizione, unita a locali convergenze nei bassi strati atmosferici, potrà favorire lo sviluppo di temporali forti sul Centro-Ponente della regione. Tali perturbazioni saranno caratterizzate da un lento movimento, il che potrebbe prolungare la loro azione su determinate aree. In questa fase cruciale, i temporali, anche di notevole intensità, si concentreranno inizialmente sui settori centrali della Liguria per poi spostarsi gradualmente verso il Levante, accompagnati dall'ingresso di venti da nord. Sono previste possibili locali grandinate e improvvisi colpi di vento.

È importante notare che permane una minore, ma non trascurabile, probabilità di temporali anche sull'estremo Ponente.

Nel corso della giornata di domenica, le condizioni di instabilità persisteranno su tutto il territorio ligure. Questo favorirà lo sviluppo di temporali pomeridiani, in particolare sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, con possibili sconfinamenti costieri. Questi ultimi saranno più probabili sul Ponente. Le piogge saranno accompagnate da ulteriori raffiche di vento e locali grandinate, mantenendo alto il livello di attenzione. Dalla serata di domenica, è atteso un mare molto mosso sul Centro-Levante, a causa di un'onda lunga di libeccio. Contemporaneamente, si prevedono residui addensamenti sulle zone interne, mentre la fascia costiera godrà di un cielo prevalentemente sereno, segnando un miglioramento progressivo delle condizioni.

Monitoraggio Costante e Canali di Informazione

Per garantire la massima sicurezza e un aggiornamento continuo, la Sala Operativa Regionale resterà attiva e operativa per tutta la durata dell'allerta meteo in Liguria. Questo presidio costante permetterà un monitoraggio in tempo reale dell'evoluzione della situazione. In caso di eventi particolarmente intensi o di un peggioramento delle condizioni, durante il periodo di allerta, sarà tempestivamente pubblicato un aggiornamento dettagliato sul sito ufficiale di Arpal. Inoltre, per una consultazione rapida e accessibile, sarà possibile accedere ai dati in tempo reale tramite le app dedicate e i portali ufficiali, strumenti essenziali per rimanere sempre informati sull'evoluzione del maltempo e sulle eventuali misure da adottare.