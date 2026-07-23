Un tragico incidente stradale ha scosso la notte di Montesilvano, con un uomo che ha perso la vita in un violento scontro avvenuto sul lungomare, nella zona di Santa Filomena. La collisione ha visto coinvolti un'automobile e una moto, con conseguenze fatali per il conducente del mezzo a due ruote.

La dinamica esatta dell'impatto è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma è certo che l'urto tra i due veicoli è stato di tale entità da causare il decesso dell'uomo alla guida della moto. La passeggera che viaggiava con lui ha riportato ferite e, dopo essere stata soccorsa sul posto, è stata trasportata d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

I dettagli dell'accaduto

L'incidente si è verificato nelle ore notturne lungo il lungomare di Montesilvano, in un tratto specifico compreso tra la riviera e l'area di Santa Filomena. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno tentato di prestare le prime cure, e delle forze dell'ordine, giunte sul luogo per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la scena e accertare le responsabilità.

Il contesto della strada

Il lungomare di Montesilvano, che prosegue il suo percorso da Pescara, si presenta come una carreggiata alberata, arricchita da una pista ciclabile e da elementi di arredo urbano. Questa configurazione contribuisce a renderlo un'arteria di passaggio particolarmente frequentata, un luogo che unisce la mobilità alla vivibilità urbana, ma che in questa tragica circostanza è stato teatro di un grave lutto.